اردبیل قابلیت برخورداری از موسیقی انحصاری تعزیه را دارد

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سابقه عزاداری در اردبیل قابل توجه است و این استان همواره از مراکز شاخص برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم بوده است.

وی تاکید دارد که بر اساس همین قابلیت می توان موسیقی تعزیه انحصاری در این استان تنظیم کرد و در واقع این موسیقی به عنوان یکی از المان های عزاداری این شهر مورد توجه باشد چراکه سابقه و زیبایی عزاداری این استان موجب شده است قابلیت برخورداری از موسیقی تعزیه را داشته باشد.

ناطق با یادآوری نیمه تمام ماندن سمفونی حضرت ابوالفضل(ع) که به همت هنرمندان حوزه هنری استان تنظیم می شد، ادامه داد: این سمفونی تا مرحله آهنگ سازی پیش رفت و پس از آن به دلیل کمبود هزینه نتوانستیم طرح را تکمیل کنیم.

مدیر کل حوزه هنری استان معتقد است موسیقی استان باید موسیقی ویژه باشد و با برخورداری از فرم و محتوا بتواند مولفه ها و شاخصه های عزاداری این استان را بازگو کند.

وی افزود: حوزه هنری آمادگی لازم برای تنظیم این موسیقی را دارد و اجرای آن نیازمند حمایت است.

برگزاری جلسات جستاری در عزاداری ها

ناطق با تاکید به رصد سالانه المان ها، مفاهیم و الگوهای عزاداری ادامه داد: بررسی ها با هدف آسیب شناسی و مطالعه المان ها و نوع تاثیر گذاری آن صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: این جلسات امسال نیز برگزار می شود و المان های مختلف عزاداری ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل حوزه هنری استان با یادآوری چاپ کتاب " روزی به طول تاریخ" در سال گذشته با محوریت تبیین واقعه عاشورا از آماده سازی کتاب دیگری با این موضوعیت برای امسال خبر داد.

وی تاکید کرد: در آثار چاپی در صورتی که خرافه پرستی یا واژگان و مفاهیم مهجور طرح شود مورد پذیرش نخواهد بود.

به گفته ناطق این نوع نگاه در بررسی مولفه های مختلف به کار رفته در عزاداری ها نیز به قوت خود باقی است.