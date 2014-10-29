خواهش من از نمایندگان رای فراجناحی است/ نیلی گزینه اصلی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم در صحن مجلس گفت: مهمترین هدف دولت، مجلس و قوای سه گانه و همه مسئولین، اصلاح جامعه، استقرار نیکی‌ها و پاک کردن جامعه از رذایل اخلاقی است.

وی ادامه داد: هر کجا با هم بودیم، هر کجا دست به دست هم دادیم و هر کجا همدل و همنوا بودیم، دل نازک نبودیم و دل به هم دادیم، آنجا پیروز صحنه بودیم. در سیاست داخلی و خارجی پیروز شدیم، در اقتصاد گام های مهمی به جلو برداشتیم و برای نه تنها امنیت کشور و حتی امنیت منطقه و جهان قدم های استوار برداشتیم.

رئیس جمهور یادآور شد: هر جا که بین ما اندک فاصله ای ایجاد شد دشمن از آن شکاف و فاصله استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در برابر مجلس شورای اسلامی راهش ادب، اخلاق و قانون است، گفت: بین ما و شما حکم و حاکم قانون اساسی است و داور اصلی بعد از خداوند، افکار عمومی است و این افکار عمومی است که قضاوت خواهد کرد و همیشه از ما وحدت را می‌خواهد. افکار عمومی نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می پسندد.

روحانی با بیان اینکه این دولت اهل لجبازی نیست، تصریح کرد: در برابر تصمیم مجلس شورای اسلامی برای سوال از وزرا، برای استیضاح از وزرا، به رای نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی احترام می گذارد و منشاء مشروعیت حقوقی و سیاسی را آرای مردم و نظرات مردم می‌داند و مشروعیت دینی و مذهبی را هم جدا از مقبولیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی نمی بیند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان ضمن تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم بگوییم که دانشگاهها باید از سیاست فاصله داشته باشند، گفت: ما این را هم نمی‌خواهیم که دانشگاه باشگاه سیاسی باشد، دانشگاهی می خواهیم که مرکز علم باشد، آگاه از مسائل سیاسی باشد اما شعارهایش را از سیاسیون نگیرد و دنبال آن نباشد که گروههای سیاسی چه می گویند اما در عین حال از تشکل های دانشجویی استقبال می کنیم و به نظرات آنان احترام می گذاریم.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه جولانگاه این جناح و آن جناح نیست، گفت: هر کسی که مسئول دانشگاه عالی است باید بداند که مبنا شایسته سالاری است نه این حزب و آن حزب.

روحانی با بیان اینکه من به تمام کسانی که از اول دولت می خواستند مسئولیت وزارت علوم را برعهده گیرند، سفارشات مساوی داشتم، گفت: به آنان گفتم که اگر می‌خواهید کیفیت علمی دانشگاه افزایش یابد دنبال توسعه علمی توام با اخلاق در دانشگاه باشید. ما می خواهیم که دانشگاه مومن، پایبند به اصول نظام و انقلاب و خدمتگزار مردم باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه این دولت فراجناحی است، تصریح کرد: همان طور که دولت فراجناحی است امروز خواهش من از شما نمایندگان هم این است که یک رای فراجناحی بدهید.

وی همچنین در توصیه ای به رسانه ها گفت: برخی رسانه‌ها گفتند که نیلی احمد آبادی مطلوب واقعی رئیس جمهور برای آموزش عالی نیست و برای دستگرمی وی را به مجلس می فرستد، این دروغ است، صدق الحدیث و اداء الامانه

روحانی تاکید کرد: نیلی احمد آبادی منتخب من است و همه تحقیقات به من گفته که ایشان لیاقت دارد که بار این مسئولیت را بردوش گیرد. چرا دروغی را علم می کنید، بدانید که هدف نهایی و مطلوب نهایی نیلی است و از نظر ما وزیر شایسته ای است و می تواند به خوبی بار مسئولیت وزارت علوم را بردوش بگیرد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط منطقه ای ادامه داد: ما امروز در شرایطی هستیم که متاسفانه منطقه ما را ناامنی و بی ثباتی گرفته است، از شمال آفریقایش تا خاورمیانه اش و همسایگان شرقی ما از همه سمت مشکلات و ناامنی دارند و چشم امید دوستان و مسلمانان و مردم منطقه به ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز شاهد یک تفاهم، توافق، همفکری، همدلی در سایه رهنمودهای رهبری هستیم و همه ما هدف واحدی را دنبال می کنیم که آن هم رضای خداوند و رضای مردم است و می توانیم این هدف را ولو با دشواری های مختلف به خوبی به مقصد برسانیم.

روحانی افزود: پارسال در همین ایام بود که در جمع شما نمایندگان وزیر مودب و دانشمند رای اعتماد گرفت و یکسالی از آن رای اعتماد گذشته است. گرچه نمایندگان در مقطع دیگر و در چارچوب حق قانونی اعتمادشان را پایدار نساختند و اعتماد خود را در حد لازم در مقطعی دیگر به آن وزیر ندادند و به ناچار وزارت بسیار مهم علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته تا امروز در دو نوبت با سرپرست اداره شد.

رئیس جمهور گفت: امروز برای سومین بار است که برای این وزارتخانه در جمع شما حاضر شده ام و وزیری که به اعتقاد ما می تواند این بار سنگین مسئولیت را بر دوش گیرد معرفی خواهم کرد.

وی با اشاره به حساسیت های وزارت علوم ادامه داد: وزارت علوم از حساسیت خاصی برخوردار است آن هم با یک جمعیت دانشجویی بالای 4 میلیون نفر و با اعضای هیات علمی 70 هزار نفر که یک جمعیت بسیار بزرگی از فرهیختگان و تاثیرگذاران در آینده کشور را در اختیار دارد و اگر به فکر نشاط علمی، توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دانش محور هستیم، راهش از مراکز آموزش عالی و از دانشگاهها می گذرد.

روحانی با بیان اینکه در انقلاب اسلامی دانشگاههای ما جزو پیشتازان بوده است، گفت: از سال 42 به ویژه دانشگاه تهران در صحنه نهضت اسلامی بود و یادمان نرفته که در فروردین 43 در زمان بازگشت امام (ره) از زندان در فیضیه، دانشگاهیان در آن جشن شرکت کردند و با دسته گل قرمزی که همراه خود به مدرسه آورده بودند وحدت حوزه و دانشگاه را در آنجا بنیان نهادند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز دانشگاههای ما از نظر کمیت وضع خوبی دارند، گفت: از لحاظ کیفیت نیاز داریم دانشگاهها را در مسیر توسعه بیشتر قرار دهیم و چه در زمینه بهداشت و درمان و چه در زمینه علوم انسانی، دانشگاههای ما نیاز به یک فضای آرام دارند.

وی تاکید کرد: خوشحالیم از آغاز دولت یازدهم تا امروز چه وزیر و چه دو سرپرستی که مسئولیت وزارت علوم را برعهده داشتند تلاش کردند که محیط دانشگاهها آرام باشد و ما می خواهیم دانشگاههای ما به تولید متصل شوند و پیشرفت علمی به کتاب ها و مقالات علمی منحصر نماند و می خواهیم زنجیره دانش تا فتح بازارها و برندهای جدید ادامه یابد.

روحانی با بیان اینکه دانشگاهها باید به نیازهای امروز جامعه ما توجه کنند، گفت: ما می خواهیم دانشگاه به صنعت، کشاورزی و خدمات متصل باشد.

رئیس جمهور همچنین در ادامه با اشاره به ویژگی های وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت علوم، گفت: نیلی احمدآبادی جزو دانشمندان کم ادعای ماست، با آن همه مقالات علمی، وی 80 مقاله آی اس آی و 90 مقاله علمی دارد و خوشحالیم که ایشان شخصیتی است که دانشگاه را با صنعت در کنار هم مدیریت کرده و در بخشی از این کار مدیریت این هماهنگی و اتصال را بردوش داشته است.

وی ادامه داد: نیلی پژوهش های بسیار تاثیرگذاری برعهده داشته است، در دانشگاههای معتبر درس خوانده، در مراکز علمی توانسته استعداد درخشان خود را به نمایش بگذارد، چرا که فردی که می خواهد مدیریت وزارت علوم را برعهده گیرد خود باید اندیشمند باشد و باید قدرت مدیریت داشته باشد.

رئیس جمهور یادآور شد: نیلی فردی انقلابی و حاضر در صحنه دفاع مقدس بوده؛ برای ما بسیار مهم است کسانی که امروز بار مسئولیت را بردوش می گیرند هم انقلاب را باور داشته باشند و هم پایبند به اصول نظام باشند. هم ولایی باشند و هم ولایی بیندیشند.

روحانی گفت: ما می بوسیم کفشی که بر آن کفش غبار جبهه و نبرد حق علیه باطل نشسته باشد و ما امروز کاندیدایی را پیش روی خود داریم که حدود 7 سال از دوران جوانیش را در دفاع مقدس در بخش های صنعتی و علمی نیروی هوایی سپاه بوده است و این برای ما افتخار است.

وی با بیان اینکه کسی که می خواهد مسئولیتی را بردوش بگیرد باید اخلاق حسنه اسلامی داشته باشد، گفت: آقای نیلی نیز فردی اخلاقی و معتدل است و این ویژگی ها نیز علاوه بر ویژگی های علمی، بسیار مهم است.

رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی قضاوت ها نسبت به نیلی احمد آبادی گفت: اگر می خواهید در مورد فردی قضاوت کنید از همه چیز مهم تر اخلاق است، اخلاقی که در راس آن راستگویی و امانت داری است. اینکه چه کسی رکوعش طولانی تر است یا نماز مستحبی بیشتر می خواند مهم نیست چرا که امام صادق (ع) فرمود معیارتان طول رکوع و سجده نباشد. نگاهتان به صدق حدیث و امانتداری باشد و این دو اصل را در قضاوت هایتان مدنظر قرار دهید.

روحانی ادامه داد: چرا به گذشته افراد اتهام می زنید؟ ما باید همه این اتهامات را پاسخگو باشیم. کسی که کاری را انجام نداده چرا بدون بررسی به وی اتهامی می زنید، ما تمام بررسی ها را کرده ایم، همان حساسیت هایی که شما نمایندگان دارید، بنده و دولت هم داریم. مگر مجلس و دولت از هم جدا هستند و از هم فاصله دارند؟

وی تاکید کرد: محمود نیلی احمد آبادی فردی لایق، باتجربه، شایسته از لحاظ علمی و از لحاظ مدیریتی است، پایبند به اخلاق و نظام، پایبند به فرامین مقام معظم رهبری و انسانی ولایی است و فردی معتدل، اخلاقی و مناسب برای اداره وزارت علوم است و از نمایندگان نیز درخواست دارم تا با رای قوی خود به وزیر پیشنهادی، مردم، دانشگاه و دولت را خوشحال کنند.