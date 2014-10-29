زیر ساختهای لازم برای پخش عزاداری های حسینی زنجان آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری شامگاه سه شنبه در جلسه هیئت امنای فاطمیه زنجان افزود: مراسم عزاداری زنجان الگو و قابل قبول برای کشور است.

وی ادامه داد: رسانه ملی برای پوشش خبری دسته عزاداری فاطمیه زنجان که شب عاشورا برگزار می شود برنامه ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با اشاره به اینکه پوشش مراسم عزاداری فاطمیه زنجان شب عاشورا بسیار سخت است، گفت: زیر ساختهای لازم برای این کار ایجاد شده است.

صفری تاکید کرد: صدا و سیمای مرکز زنجان با برگزاری جلسات متعدد به ویژه با هیئت های بزرگ عزاداران حسینی زنجان برنامه‌ریزی لازم برای پخش عزاداری ۲۰۰ هیئت عزاداری را در دستور کاری خود دارد.

وی گفت: مراسم عزاداری مردم زنجان زبانزد جهان است که در این راستا استفاده از تجهیزات به روزدر تصویربرداری و پوشش عزاداری‌ها انجام می گیرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان یاد آورشد: مراسم عزاداری حسینیه اعظم، زینبیه و فاطمیه به طور زنده از شبکه های مختلف پخش می شود.

صفری تصریح کرد: ارتباط با شبکه‌های سراسری و بین‌المللی از مهمترین برنامه های رسانه ملی است.

وی گفت: پخش این برنامه ها فرهنگ ایثار و فلسفه عاشورا در جامعه تبیین و زنده می کند.