اولويت تامين نياز پروژه ها در جزیره کیش كالاها و لوازم ساخت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان صبح چهارشنبه از پروژه هاي پارك ساحلي كلبه هور و باغ راه ايراني كه با حضوركشت پورمشاورعالي مديرعامل، مهندس بهي زادي مديرعامل شركت سرمايه گذاري و توسعه کیش و جمعي از مديران بخش هاي مختلف شامگاه بازدید کرد و بر توجه خاص و ویژه به زمان بندي و اجراي باكيفيت پروژه های در حال ساخت با کالاهای ساخت وطن تاکید فراوان کرد.

وی در این بازدید ها اظهارداشت: باید خريدار كالاهاي مورد نياز در پروژه ها ازتوليد كنندگان كيش و ساخت ایران دراولويت کاری قرار گیرد و حتي اگر مشابه خارجي آن كالا با قيمت ارزان تر عرضه شود با هدف حمايت از توليد كنندگان داخلي، اشتغال زايي وجلوگيري از خروج ارز از كشور بايد مصالح، سازه ها، مبلمان شهري و حتي ايده ها از داخل كشور تامين شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به برنامه ريزي هاي انجام شده براي ايجاد بافت و مسير سياحتي جديد شهري در جزيره كيش و بهره گيري از پايه هاي روشنايي نوين براي زيباتر كردن نورپردازي هاي مناطق مختلف کیش از جمله تبديل ميدان ملل به ميدان مركزي و نمادي براي جزيره كيش خبر داد.

مونسان افزود: قراراست با برگزاري مسابقه و انتخاب بهترين طرح هاي هنرمندان و براساس برنامه اي هدفمند، ميدان ملل و اطراف اين ميدان به مجموعه اي نمادين و بي نظير براي جزیره كيش تبديل شوند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: در برنامه ريزي ها براي ايجاد و ساخت اماكن تفريحي و جاذبه هاي گردشگري توجه به بخش هايي از جزيره كيش كه تاكنون مورد بي توجهي قرار گرفته اند حائز اهميت است.

وی در ایجاد هماهنگي بیشتر در بخش هاي مختلف مجموعه هاي تفریحی و گردشگري کیش و برگزاري مسابقه تاکید کرد.

انتخاب بهترين نماد ها و المان هاي شهري براي خيابانها و ميادين كيش از ديگر مواردي بود كه مهندس مونسان در بازديد از پروژه هاي پارك ساحلي كلبه هور و باغ راه ايراني برآنها تاكيد كرد و دستورات لازم را به مسئولان مربوطه صادر کرد.