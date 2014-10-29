به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم در مخالفت با وی خطاب به رئیس جمهور گفت: تذکری راجع به فرمایشات آقای آشنا دارم، دایه عزیزتر از مادر برای نمایندگان نباشند و توصیه نکنند که نمایندگان چکار بکنند و چکار نکنند.

وی افزود: نمایندگان نه دولتی هستند نه خواهند بود بلکه سرباز ولایت و نوکر مردم هستند.

اکبریان با اشاره به اینکه وزارت علوم از وزارتخانه های اساسی کشور است، ادامه داد: متاسفانه علی رغم شعارهای دولت یازدهم به جای توجه به ماموریت‌های این وزارتخانه فقط وزارت علوم به دنبال جریان‌های خاص است، مگر رهبری انقلاب توصیه نکردند که دانشگاه را جولانگاه احزاب سیاسی نکنید؟

نماینده مردم کرج گفت: شناخت سیاسی و فعالیت سیاسی با جولانگاه سیاسی که وزارت علوم به دنبال آن است فرق دارد؛ ما به فرجی دانا رای دادیم و خودمان هم استیضاح وی را امضا کردیم، چون با کسی تعارف نداریم.

این نماینده مجلس با اشاره به مسئله بورسیه ها گفت: در مسئله بورسیه ها اگر کسانی تخلف کرده اند قوه قضاییه باید برخورد کرده و پدر آنها را در آورد، ما به دنبال تکلیف این مسئله را دنبال کردیم؛ متاسفم در وزارت علوم و برخی سازمان ها صحبت از عدالت مدنظر رهبری می شود اما وقتی به فتنه می‌رسیم سکوت می کنند.

وی خطاب به نیلی گفت: آقای نیلی چرا از فتنه تبری نمی‌جویید؟ مگر تذکر رهبری به دولت درباره فتنه نبود؛ آقایان تا به فتنه می رسند سکوت می کنند.

اکبریان با اشاره به اینکه سه ماه است از سرپرستی آقای نیلی در دانشگاه تهران می گذرد خاطرنشان کرد: در طول تاریخ انقلاب برای اولین بار است که دانشگاه تهران با 9 ماه سرپرستی اداره می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چرا وزیر ولایتمدار برای این وزارتخانه هرچه سریعتر انتخاب نمی کنید گفت: به دنبال چه هستید، روزنامه های اصلاح طلب نوشتند رهبر رفت(دکتر رهبر) امید آمد (دکتر امید) شما به سادگی از کنار این مسئله می گذرید اما ما نمی توانیم بگذریم.

نماینده کرج گفت: در سوابقتان خود را پاسدار معرفی کردید، اگر در کنار شما یک بسیجی به شهادت رسیده بود امروز از بسیاری از کارهایی که در کشور اتفاق می افتد تبری می جستید، اگر ولایت پذیرید صادقانه بگویید از فتنه تبری می جویم.

اکبریان گفت: شما سردمدار کسانی بودید که علیه بسیج به رهبری نامه نوشتید، اگر به مقدسات بسیج آگاه بودید به رهبری نامه نمی نوشتید؛ در آغاز دولت به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتید که بویی از اسلامی بودن احساس نمی‌شود، نامه ای در حمایت از نیلی منفرد نوشتید.

این نماینده مجلس ادامه داد: بیش از 25 نفر از مسئولان خود را برکنار کردید، آقای (د.س) که در فتنه 88 زندانی و محکوم شده بود را به مسئولیت بازگرداندید و می‌گویید اینها حر هستند، اینها توبه نکرده اند و کسی که توبه نکرده و هنوز دنبال فرصت برای ضربه زدن به انقلاب است حر نیست.

وی گفت: در زمانی که فضای عمومی به مناسبت ارتحال آیت الله مهدوی کنی عزادار بود، انجمن اسلامی در پردیس کرج دانشگاه تهران برنامه جشنی برگزار کرد و در آن به مقدسات توهین شد، گفته شد این رسم ورودی های جدید است، وجود عکس نخست وزیر امام به عنوان شعار رهایی فتنه گران در این جشن آیا کار دانشجویان تازه وارد بود، دانشجویان تازه وارد جرات این کار را ندارند.

اکبریان ادامه داد: در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران حمایت از فتنه صورت گرفت، چند سال بود می خواستند این برنامه را برگزار کنند اما اجازه داده نمی شد؛ آیا برداشتن حجاب دختران به خواست خودشان در این مراسم برنامه شما بود که بعد گفتید خبر ندارم؟

این نماینده مجلس افزود: شما از اینجا تا کرج را نمی توانید اداره کنید چطور می خواهید کشور را اداره کنید؟

وی با اشاره به اینکه شما هیچ برنامه‌ای درباره ماموریت‌های وزارت علوم ندارید خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت دانشگاه، گسترش فناوری، برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جلوگیری از فرار نخبگان و... برنامه ای ندارید.