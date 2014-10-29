کارخانه تولید قطعات بتنی سبک در نهاوند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سلامتی صبح چهارشنبه در جمع سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نهاوند در سالن اجتماعات بخشداری مرکزی نهاوند اظهار داشت: کارخانه تولید قطعات بتنی سبک یا بتن گازی با تکنولوژی کشور آلمان با سرمایه گذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در نهاوند ایجاد می شود.

سلامتی گفت: بیش از این قرار بود این کارخانه در شهرستان ملایر احداث شود اما پس از بازدید سرمایه گذاران و کارشناسان از امکانات وزیرساخت های لازم به این نتیجه رسیدند که شهرستان نهاوند تمام ویژگی های مورد نیاز احداث این کارخانه را دارد و با اعلام حمایت حمایت استاندارهمدان و فرماندار شهرستان نهاوند تصمیم گرفته شد این کارخانه در نهاوند احداث شود.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه دومین کارخانه مطرح کشور است، گفت: یکی از مهمترین مسائل برای ایجاد این کارخانه شناسایی معدن سیلیسی است که بتواند نیاز ۲۰ سال این کارخانه را تامین کند که معادن سیلیس نهاوند شهرستان نهاوند نهاوند در جهان هم نظیر سیلیس هندوستان است که به عنوان بهترین سیلیس جهان شناخته می شود.

بخشدار مرکزی شهرستان نهاوند با اعلام اینکه عملیات اجرایی این کارخانه امسال آغاز می شود، گفت: ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه گذاری در این طرح پیش بینی شده است و ۱۰ هکتار از اراضی شهرستان نهاوند هم با زیر ساخت های لازم از جمله آب، برق، تلفن و گاز برای این کارخانه مشخص شده است.

سیدرضا سلامتی بیان داشت: براساس مطالعات اولیه این کارخانه نیاز استان های منطقه غرب و مرکزی کشور از جمله مرکزی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، آذربایجان های غربی و شرقی را می تواند تامین کند و در توسعه شهرستان و استان نقش بسزایی دارد.

سلامتی ادامه داد: کارخانه قطعات پیش ساخته بتنی برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی به همراه دارد و با توجه به اهدافی که این طرح دنبال می کند امیدوار هستیم تا بتوان تولیدات کارخانه را به کشور عراق نیز صادر کنیم.