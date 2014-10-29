هیئت های ورزشی استان همدان به شهرستان ها توجهی ندارند/ با دست خالی کار می کنیم

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئتهای ورزشی ملایر توانمند هستند، اظهار داشت: روسای هیئت های ورزشی ملایر از مسئولین شهرستان هستند و سعی کرده ایم تا از افراد صاحب نام و توانمند در هیئت های ورزشی استفاده کنیم.

وی افزود: وقتی یک تیم ورزشی استان به لیگی صعود می کند شاهد مانورهای فراوان بر روی آن هستیم اما خبری از حضور تیم های ملایر نمی شنویم درحالیکه ما با خون دل خوردن و دست خالی تیم ووشو را راهی لیگ یک کشور و تیم تکواندو را راهی لیگ نقش جهان کرده ایم و نیازمند حمایت هستیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه هر روز یک خبر از ورزش ملایر شنیده می شود، گفت: اگر می خواهیم ورزش استان موفق باشد باید به شهرستان ها توجه داشته باشیم اما متاسفانه شهرستان ها دیده نمی شوند.

رضایی عنوان کرد: چرا باید چندین تیم فوتبال در لیگ یک، دو و سه از استان حضور داشته باشدو چرا یک تیم را به ملایر نمی دهند تیم وحدت ملایر باید منحل شود چون که بازیکن های ما را تیم های استان جذب می کنند اما تک تک تیم های ما باید به دلیل مشکلات مالی منحل شوند.

وی درباره برنامه های اجرا شده اداره ورزش و جوانان ملایر در هفته تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: بیش از هشت برنامه فرهنگی نظیر برگزاری محفل انس با قرآن، دیدار جامعه ورزش شهرستان با امام جمعه ملایر، دیدار از خانواده های شهدا از جمله این برنامه ها بوده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به برنامه های ورزشی گفت: بیش از ۱۱ برنامه نیز در زمینه ورزشی داشته ایم که می توان به میزبانی مسابقات کشتی نوجوانان استان، مسابقات چهار جانبه فوتسال اشاره داشت.