محمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر هشتمین جشنواره «سینماحقیقت» درباره مراحل آماده‌سازی این جشنواره تخصصی سینمای مستند به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از جشنواره از 5 مهمان ویژه از کشورهای مختلف و چهره های معروف مستندسازی دعوت کرده ایم و بخشی هم به بررسی سینمای مستند ژاپن اختصاص دارد.

طباطبایی متذکر شد: بخش ویژه بین الملل جشنواره «در قلب شرق» نام دارد که به نمایش مستندهایی با موضوع غزه، عراق و سوریه می پردازد.

وی با اشاره به بخش های جنبی جشنواره عنوان کرد: بخش ویژه فیلم هایی با موضوع صنایع دستی داریم و بخش مستند شهری هم با همکاری سازمان زیباسازی برگزار می شود و به سه فیلم مستند با موضوع شهری جایزه اهدا خواهد شد. توجه ویژه‌ای هم به فیلم‌هایی هم با موضوع کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی داریم که سعی ما بر این است به نوعی همگرایی با مراکز مختلف در این زمینه‌ها برسیم.

طباطبایی نژاد در پایان با اشاره به بخش شهید آوینی گفت: بخش شهید آوینی از جمله بخش های جدی این دوره از جشنواره سینماحقیقت است و بنا داریم همه ساله بخشی را به همین نام در نظر بگیریم. بخش نکوداشت هم به سینمای اصفهان اختصاص دارد و از برخی از مستندسازان اصفهانی در شهر خودشان تجلیل می کنیم.