سه ایستگاه لرزه نگاری در اردبیل احداث می شود

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری دانشگاه تهران در این طرح یاد کرد و گفت: قرار است ایستگاه ها به دلیل زلزله خیز بودن این استان با همکاری دانشگاه تهران در اردبیل احداث شود.

به گفته اسلامی احداث سه ایستگاه زلزله نگاری در شهرهای اردبیل، گرمی و پارس آباد در نظر گرفته شده است و تامین ساختمان توسط استان و تجهیز آن توسط دانشگاه تهران صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: هزار و ۸۱ گسل زلزله در اردبیل شناسایی شده که از این تعداد ۵۶ مورد می تواند زلزله بزرگ ایحاد کند و بر همین اساس احداث مراکز زلزله نگاری در استان ضرورت دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار مهم ترین گسل های زلزله خیز اردبیل را شامل بزقوش در غرب، اردبیل در شمال شرق و شمال غرب، دشت مغان در گرمی و پارس آباد، ماسوله در خلخال و رودبار در آستارا امتداد مرز جمهوری آذربایجان و نمین عنوان کرد.

وی نحوه تامین هزینه احداث مراکز زلزله نگاری را از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور دانست و افزود: با اعتبارات مصوب اجرای بخشی از مهم ترین نیازهای مدیریت بحران استان در دستور کار قرار گرفته است.

تصویب ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار سفر

به گفته اسلامی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار مدیریت بحران در سفر رئیس جمهور به اردبیل تصویب شده اما فعلا ابلاغ نشده است.

وی هزینه کرد این مبلغ را شامل ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار تامین آب زراعی، ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار تامین آب شرب شهری، ۲۵۰ میلیارد ریال تامین آب شرب روستایی و عشایر و کمک به اجرای مجتمع های آب روستایی، ۳۳ میلیارد ریال ساماندهی رود ارس و ۱۵۵ میلیارد ریال برای مقابله با حوادث غیر مترقبه برشمرد.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار تصریح کرد: خرید چهار دستگاه نانوایی سیار، سرویس بهداشتی سیار، نردبان ۵۲ متری، بالابر بررسی دوربین ها و تجهیزات غواصی برای پارس آباد را بخشی از هزینه کرد مقابله با حوادث غیر مترقبه است.

وی افزود: اجرای پایلوت سامانه تگرگ زدایی در مشگین شهر، خرید پمپ مستغرق، تامین تجهیزات برف روبی و راهداری، احداث آشیانه بالگرد و آموزش اعضای شورای هماهنگی نیز از دیگر بخش های هزینه کرد اعتبار مقابله با حوادث غیر مترقبه خواهد بود.