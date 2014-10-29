به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال توافق انجام شده با موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، نزدیک به 45 عنوان کتاب کانون نیز در این نمایشگاه‌ها شرکت داده می‌شود.

پنجاه و نهمین دوره نمایشگاه کتاب بلگراد در کشور صربستان روز یکشنبه 4 آبان با شعار «زمان خواندن است» و با ارایه‌ی کتاب‌هایی از ایران افتتاح شده است. این نمایشگاه در شمار قدیمی‌‌ترین نمایش‌گاه‌های کتاب در قاره اروپا قرار دارد و در این دوره کشور چین به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده است.

پنجاه و نهمین دوره نمایشگاه کتاب بلگراد روز 11 آبان 1393 پایان می‌یابد.

بر اساس این گزارش شهر استانبول در کشور ترکیه امسال شاهد برگزاری امسال سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب خود در تاریخ 15 تا 25 آبان 93 خواهد بود.

این نمایشگاه با شعار «صد سال با سینمای ترکیه» میزبانی بیش از 897 ناشر از سراسر دنیا را برعهده خواهد داشت.

میهمان ویژه امسال نمایشگاه کتاب ترکیه نیز کشور مجارستان است.

کانون با مشارکت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و با ارسال حدود 45 عنوان از تازه‌های نشر خود در زمینه کتاب و کتاب الکترونیکی هم‌چنین کارنما (کاتالوگ) دو زبانه‌ی کتاب‌هایش در این دو نمایشگاه حضور می‌یابد.