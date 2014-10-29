به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدی الموتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در جلسه شناسایی مناطق پرخطر و مستندسازی خطرپذیری آنها، مجمع امور صنفی و اتحادیه‌ها موظف شدند، صاحبان انبارهای پر خطر را نسبت به اهمیت و ضرورت ایمن سازی و انتقال این انبار ها آگاه کنند و در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند.

این مسئول بیان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری موظف است در یک ماه آینده از اماکن پرخطر بازدید کند تا در صورت همکاری نكردن و ایمن نشدن این انبارها در مدت دو ماه آینده برای رفع آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به وظایف محوله به مجمع امور صنفی عنوان کرد: این مجمع باید تمام کسبه و مسئولان اصناف مختلف را با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، موظف به تأمین ایمنی انبارها و اماکن پرخطر، حتی انبارهای انتقال یافته به خارج از شهر کند.

معاون خدمات شهری شهرداری بر ضرورت برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی برای مسئولان اصناف مختلف و کسبه تحت پوشش آنها تأکید و بیان کرد: اتحادیه ها با همکاری و هماهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری باید نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی واحد های صنفی به منظور ارتقای سطح آگاهی صنوف اقدام و گزارش آن را به فرمانداری ارسال کنند.

الموتی یادآور شد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری راهکارهای قانونی و مناسب را به منظور برخورد با واحدهای متخلف جمع آوری و مستند سازی کرده و برای اندیشیدن تدابیر لازم به فرمانداری قزوین ارسال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری قزوین موظف است انبارهای تغییر کاربری یافته غیر قانونی اطراف بازار را شناسایی و طبق قانون با آنان برخورد کند.