تکیه هنرمندان گرگان در خانه باقری ها برپا شد

تقی محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مقتل خوانی، اکران فیلم های مستند و داستانی عاشورایی، کارگاههای تجسمی با موضوع عاشورا و ماه محرم، شعرخوانی، خاطره خوانی و داستان های کوتاه، نقد و بررسی کتاب و اشعار عاشورایی با حضور استادی و علاقمندان رشته ادبیات از جمله برنامه های شب های ماه محرم تکیه هنرمندان است.

وی ضمن یادآوری این نکته که شب گذشته خواننده تیتراژ مختارنامه در تکیه هنرمندان چند قطعه اجرا کرده است، اظهار کرد: پژوهشی درباره عزارداری امام حسین در بافت قدیم گرگان و ابزار و وسایل که استفاده می شد توسط یکی از هنرمندان انجام شده بود که در این شب ارائه شد.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که تکیه هنرمندان در خانه تاریخی باقری بافت قدیمی گرگان قرار دارد، افزود: اجرای کلیپ خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در ایام محرم، سخنرانی و مداحی روحانیون در هر شب از دیگر برنامه های این تکیه است.

به گفته محمد نژاد حجت الاسلام فضیلت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در شب اول و حجت الاسلام ولی نژاد مدیر تبلیغات اسلامی استان در دومین شب از عزاداری در این تکیه حاضر شدند.

رئیس حوزه هنری استان گلستان در خاتمه با یادآوری این نکته که برنامه های تکیه هنرمندان تا شب عاشورا ادامه داد، افزود: هر شب نذورات از طریق هنرمندان جمع آوری شده و اطعام در این تکیه انجام می شود.