نشست شورای فنی کشتی فرنگی برگزار شد/ حضور مستقیم عبدولی در انتخابی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی سه‌شنبه شب در خانه کشتی تهران گردهم آمدند و در خصوص چندین مورد مختلف به بحث و تصمیم گیری پرداختند.

بر این اساس با توجه به مصوبات نشست مذکور مقرر شد مدیریت تیمهای ملی طرحی در خصوص توسعه کشتی فرنگی در استانهای واجد شرایط نهیه و در جلسه آتی شورای فنی ارائه کند.

ضمنا قرار شد سعید عبدولی به دلیل اعمال ناداوری در بازی‌های آسیایی اینچئون و ناکامی او در رسیدن به فینال و مدال طلا، به طور مستقیم در رقابتهای انتخابی تیم ملی حضور یابد.

در ادامه این نشست نیز مقرر شد، حضور هادی علیزاده پورنیا، مجتبی کریم فر، پیام بویری و بشیر باباجان‌زاده در رقابتهای جام جهانی و آسیایی سال 2015، منوط به ارزیابی از عملکردشان در رقابتهای جام تختی باشد.

در خاتمه تصمیم بر این شد کسب مجوز حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی در سال 1394 برای کشتی گیران یاد شده، مطابق ضوابط مندرج در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی صورت گیرد.