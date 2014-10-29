امر به معروف و نهی از منکر جامعه را از انحطاط و بی اخلاقی نجات می دهد

حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درس هایی که از قیام اباعبدالله الحسین (ع) در عاشورا می توان گرفت زیاد است در واقع تمام قیام ها درس های زیادی در درونشان نهفته است.

وی با بیان اینکه قیام ابا عبدلله قیامی الهی است، خاطر نشان کرد: واقعه عاشورا درس های بی شماری دارد از جمله درسی که ابا عبدلله در این قیام دادند بحث دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است .

حجت الاسلام رئوف سید نژاد خاطر نشان کرد: آخرین شبی که امام حسین(ع) مدینه بود و برای خداحافظی به کنار آرامگاه پیامبر (ص) آمده بودند خطاب به خداوند فرمودند "خداوندا این آرامگاه پیامبر توست و منم فرزند دختر پیامبر تو هستم خدایا تو می دانی که من امر به معروف و نهی از منکر را دوست دارم و حرکت و قیامم برای احیای امر به معروف و نهی از منکراست".

این مسئول گلستانی با یادآوری این نکته که سراسر قیام ابا عبدالله (ع) امر به معروف و نهی از منکر است، اذعان کرد: نکته حائز اهمیت این است که چه چیزی باعث می شود تا ائمه (ع) اینقدر به امر به معروف و نهی از منکر علاقمند باشند که جان خود را برای آن می گذارند. پاسخ این سوال آیه 128 سوره توبه است که می فرماید شدت علاقه ائمه (ع) به پیشوایانشان باعث می شود تا اینها دست به این عمل بزنند و به دنبال امر به معروف و نهی از منکر باشند تا امت آنها به راه راست هدایت شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان تصریح کرد: خداوند عزوجل به حضرت شعب خطاب کرد که امت تو باید عذاب شوند از این رو یکصد هزار نفر از امت شعیب دچار عذاب شدند. از سوی خداوند خطاب شد شعیب چهل هزار نفر از اینها گناه کارند و شصت هزار نفر دیگر گناه کار نیستند اما چون گناه چهل هزار نفر را دیدند و آنها را از منکرشان نهی نکردند عذاب می شوند.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد در توضیح تاثیرات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: امیرالمومنین اشاره می کند در جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود آن جامعه از تسلط دشمنان و ظالمان ایمن می شود از این رو نیاز است به این دو فریضه بیش از گذشته در جامعه توجه شود.