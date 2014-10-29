"ژوزه مورینیو" به عیادت کودک سرطانی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شب گذشته در دیدار با شرزبوری در زمین این تیم با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید.

بر پایه گزارش دیلی میل، "ژوزه مورینیو" پیش از این دیدار به ملاقات "لوید برتون"، کودک 11 ساله سرطانی طرفدار شرزبوری، رفت و با وی عکس یادگاری انداخت.

لوید معروف‎ترین هوادار تیم فوتبال شرزبوری است چراکه پیش از این با دیوید بکهام در برنامه‌ای به منظور حمایت از کودکان سرطانی شرکت کرده است.

لوید از ماه مه سال گذشته به دلیل تومور مغزی تحت درمان است و در حال حاضر بر روی صندلی چرخدار قرار دارد.