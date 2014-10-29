مجله مهر: چهارمین روز از محرم، روز روضه اصحاب و یاران امام حسین(ع) است. مداحان، روضه‌خوانان و خطبا در این روز به بیان ویژگی‌های یاران باوفای حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) می‌پردازند و معمولا ذکر مصیبت‌شان، روضه حر(ع) و حبیب(ع) و باقی یاران شاخص امام حسین علیه‌السلام و اولاد آن حضرت در روز عاشوراست. روضه خاطره‌انگیز امروز را از میان روضه‌های مرحوم «جعفر شعبان خمسه» انتخاب کرده‌ایم.مرحوم «حاج جعفرشعبان خمسه» در سال ۱۳۳۹ در محله خانی آباد تهران به دنیا آمد. وی مداحی را نزد اساتیدی مانند «حاج علی قصری»، «حاج مهدی خرازی» (نوحه سرا)، حاج آقا مرتضوی و حجت الاسلام افجه ای آموخت. حاج جعفر خمسه در هیئت های «پیروان انقلاب حسینی»، «قائم آل محمد»، «نوباوگان قنات آباد» و «هیئت بنی هاشم» مداحی می کرد. اما متاسفانه این مداح اهل بیت و ذاکرحسینی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۹ در سن ۳۰سالگی در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد و در قطعه ۲۰ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.