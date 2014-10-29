دینداری امروز ما نتیجه مجاهدت هزاران عالم شیعه در طول تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا رزاقی، شامگاه سه شنبه در مراسم عزاداری هیئت خادم الرضا(ع) که در مجموعه ورزشی دو هزار نفر شهید حیدریان قم برگزار شد در سخنانی با تاکید بر اینکه انسان باید قدر فرصت‌هایی که در زندگی این دنیا دارد را به خوبی بداند، اظهار داشت: مرگ به ناگاه به سراغ انسان می‌آید و کسی از روز مرگش با خبر نیست و حضرت عزرائیل هم برای گرفتن جان انسان از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد از این رو باید مراقب لحظه لحظه زندگی باشیم.



انسان باید زمان ‌شناس باشد

وی با بیان اینکه انسان باید در زندگی زمان‌شناس باشد، افزود: کسی که قدر فرصت‌ها را بداند و موقعیت‌شناس باشد؛ مشکلات زندگی نمی‌تواند بر او غلبه کند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نمونه‌ای از افراد که زمان‌شناس و موقعیت‌شناس نبودند بیان داشت: توابین از این گروه بودند که موقعیت و زمان را به درستی نشناختند و هر چند عاشق امام حسین(ع) بودند اما نتوانستند در روز عاشورا به یاری آن حضرت بروند، گرچه بعد از آن توبه کردند اما منزلت و مقام آنان به جایگاه شهدای کربلا نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام رزاقی، افزود: در زمانی که رژیم طاغوت حکومت نظامی اعلام کرده بود تا مردم به خیابان‌ها نیایند، امام راحل فرمان شکستن حکومت نظامی را صادر کرد که برخی از بزرگان نسبت به این موضوع اعتراض کردند و می‌گفتند رژیم مردم را به گلوله می‌بندد و نباید این کار را انجام داد؛ اما موقعیت‌شناسی و زمان‌شناسی امام راحل و اصرار ایشان بر انجام این کار موجب شد تا با ریختن مردم به خیابان‌ها کمتر از ده روز رژیم سقوط کند و انقلاب اسلامی به پیروزی برسد.

جوانان باید قدر دوران جوانی خود را بدانند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جوانان باید قدر دوران جوانی خود را بدانند افزود: در جوانی باید پاک بود و پاک زندگی کرد و انسان در دوران جوانی می‌تواند به مقامات عالی و کمال دست یابد.

وی افزود: در روایات داریم خداوند عاشق جوانی است که از غیر خدا روی بر گردانده و بهترین دوران جوانی خود را صرف عبادت و طاعت الهی کرده است و انسان باید قدر دوران طلایی جوانی خود را بداند چرا که هیچ‌گاه این دوران بازنخواهد گشت.

استاد حوزه علمیه قم، با بیان اینکه علمای بزرگ وقت‌شناس بودند افزود: به عنوان نمونه می‌توان به زندگی میرزا جهانگیرخان قشقایی اشاره کرد که در دوران جوانی تار می‌زد اما بر اثر یک نصیحت مسیر زندگی‌اش تغییر یافت و وارد حوزه علمیه شد و مدارج علمی حوزوی را طی کرد تا آنجا که یکی از شاگردانش آیت الله بروجردی شد که امام راحل، پدید آورنده انقلاب اسلامی از شاگردان آیت الله بروجردی است.

وی تصریح کرد: انسان نباید عمر خود را به بطالت بگذراند و می‌بایست قدر لحظه‌ها و فرصت‌ها را دانست و جوانان در دوران جوانی باید به دنبال تحصیل علم باشند و از این مسیر به تعالی و کمال برسند.

حجت‌الاسلام رزاقی با بیان اینکه همه ما باید قدر محرم و صفر و قدر دینداری را بدانیم ابراز داشت: امروز می‌بایست قدر انقلاب اسلامی را بدانیم چرا این انقلاب نتیجه مجاهدت عالمان و بزرگان دین و مکتب تشیع در طول تاریخ است و انسانهای بسیار برای به ثمر نشستن این انقلاب جان خود را نثار کردند.