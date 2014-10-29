فرار مالیاتی ضد ارزش است/ دریافت مالیات؛ جلوه عدالت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز در همایش بازرسان سازمان امور مالیاتی گفت: با وصول درآمدهای مالیاتی می توان کارهای اساسی انجام و زیرساخت های کشور را توسعه داد و بر همین اساس، دریافت مالیات نوعی جلوه عدالت اجتماعی است که البته باید جامع و کامل در کشور اجرایی شود.

دادستان کل کشور اظهارداشت: بازرسان، ناظران اجرای قانون هستند، هرچند که در نظارت و کنترل اصل بر اعتماد است، البته نظارت در فرهنگ دینی هم بر اعتماد و هم بر کنترل اهمیت می دهد.

رئیسی با بیان اینکه به هیچ عنوان کنترل نفی و سلب اعتماد نیست، تصریح کرد: این امر زمینه ای برای تداوم اعتماد است و مداومت در اعتماد در گرو بازرسی است.

به گفته دادستان کل کشور، در بازرسی‌ها باید تمام مصادیق کنترل شود اما عموما کارها براساس بررسی مصادیق انجام می شود. در اخذ مالیات باید منافع آن بررسی و مضرات فرار مالیاتی نیز شناخته شود.

وی با بیان اینکه دور زدن قانون ضد ارزش است، گفت: فرار مالیاتی نیز ضدارزش است و همگان از این امر خسارت می‌بینند، هرچند که ملموس نباشد. با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی کشور پس از انقلاب کارهای مناسبی انجام داده است اما هنوز جای کار کردن در این بخش وجود دارد.