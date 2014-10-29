تصمیمات جدید درباره پرداخت وام ازدواج/ اولویت پرداخت با وام 3 میلیونی است نه 5 میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر میرمحمد صادقی درباره توقف پرداخت تسهیلات 5 میلیون تومانی ازدواج گفت: بانک‌ها برای تسریع در امور مربوط به متقاضیان تسهیلات ازدواج و پرداخت و یا عدم پرداخت وام 5 میلیون تومانی خود باید تصمیم گیری کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج با وام 3 میلیون تومانی است نه 5 میلیون تومانی اظهارداشت: این تصمیم برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج اتخاذ شده است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه اگر بانک ها مازاد منابع قرض الحسنه دارند می توانند تسهیلات 5 میلیون تومانی پرداخت کنند گفت: کل تسهیلات پرداختی ازدواج طی 7 ماه اول سال های گذشته 450 تا 500 هزار فقره بوده که این رقم در هفت ماهه ابتدای سال جاری به 730 هزار فقره افزایش یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج دیگر هیچ متقاضی تسهیلات مربوط به سال 92 به بعد در سامانه ازدواج باقی نمانده باشد. متقاضیانی که باید برای دریافت تسهیلات به شعب بانک ها مراجعه کنند در صورتی که دو ماه بعد از زمان مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند، خود به خود نام آنها از سامانه تسهیلات ازدواج حذف می شود.