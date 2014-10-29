مازندران میزبان فیلمسازان حاشیه دریای خزر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره این جشنواره گفت: هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه برگزار می شود.

ابراهیمی افزود: بخش اصلی جشنواره که با محوریت فرهنگ عامه برگزار می شود، اختصاص به فیلم های کوتاهی دارد که فیلم سازان کشورمان با موضوعات مستند، داستانی، پویانمایی و تجربی تولید کرده اند. فیلم هایی که آداب و رسوم، باورها، افسانه ها و آیین های اصیل مردم ایران زمین را دستمایه تولید قرار داده اند.

دبیر جشنواره اظهار داشت: بخش جنبی جشنواره نیز همه ساله به یکی از استان های کشور اختصاص دارد که میهمان جشنواره وارش هستند. امسال در بخش جنبی آثار منتخب فیلم سازان استان کردستان با موضوع آزاد و غیر رقابتی به نمایش درخواهد آمد.

وی گفت: بخش ویژه و بین الملل جشنواره فیلم وارش اختصاص به میراث مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر دارد که در تولیدات خود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی را مورد توجه قرار داده اند. با توجه به تقارن برگزاری هشتمین جشنواره فیلم وارش با هفته وحدت جایزه صلح و دوستی با محوریت پیامبر اکرم(ص) در بخش ویژه مورد لحاظ قرار گرفته است.

ابراهیمی در ادامه گفت: نمایش آثار با موضوع آزاد درباره مازندران در زمینه های معرفی فرهنگ، هنر، تاریخ، دفاع مقدس، ایثار و... نیز یکی دیگرازبخش های جشنواره است. حداکثر زمان فیلمهای ارسالی در بخش مستند ۴۰ دقیقه، داستانی ۳۰ دقیقه و پویانمایی و تجربی ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

کشف استعدادهای نو در تولید فیلم کوتاه، توجه و ترغیب فیلم سازان به موضوعات آیینی، دینی و فرهنگ عامه، تلاش برای احیای موضوعات فرهنگی با پیشینه های تاریخی و فرهنگ بومی، توجه به موضوعات مشترک میان اقوام ایران و کشورهای حوزه میراث مشترک و احیای ارتباط مؤثر و دوسویه میان فیلم سازان ایران و پدیدآورندگان آثار سینمایی کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان اهداف جشنواره بین المللی فیلم وارش مطرح شده اند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حمایت سازمان سینمایی کشور و با همکاری استانداری مازندران در شهرستان بابل که محل دبیرخانه دائمی این جشنواره است برگزار می کند.

وارش در گویش مازندرانی به معنای باران است. محمد علی سجادی، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، مهدی قربان پور، کیوان کثیریان، خسرو معصومی، علی دنیوی ساروی وافسانه منادی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش معرفی شده اند.

آخرین مهلت دریافت آثار ۱۵ آذر ماه سال جاری اعلام شده است. زمان برگزاری جشنواره نیز ۱۵ دی ماه امسال خواهد بود.