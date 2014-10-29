حادثه رانندگی سرپل ذهاب به دلیل قصور مسئولان رخ داد/ لزوم پاسخگویی وزرای راه و آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حسینی صبح چهار شنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز تاسف از حادثه رانندگی شهرستان سرپل ذهاب و کشته و زخمی شدن هفت دانش آموز در این حادثه، گفت: قصور و کوتاهی مسئولان در رخ دادن این تصادف مشهود است.

وی تاکید کرد: وزرای راه و آموزش و پرورش باید با حضور در مجلس در ارتباط با این موضوع و وقوع این اتفاق پاسخگو باشند.

حسینی خاطر نشان کرد: پیش از این، تذکرات زیادی در خصوص مشکلات مسیری که تصادف در آن رخ داد به وزیر راه و شهرسازی داده شده بود.

وی ادامه داد: ما برای احداث زیر گذر در این مسیر به وزیر راه درخواست داده بودیم، اما بی توجهی به این موضوع باعث شده که امروز شاهد چنین حادثه دلخراشی باشیم.

نماینده مردم سرپل ذهاب گفت: رفع نشدن مشکلات مسیر مذکور موجب خواهد شد که در آینده باز هم شاهد اتفاقات ناخوشایند دیگری باشیم، لذا باید هر چه سریعتر در این مورد، اقدامات لازم صورت گیرد.

حسینی در پایان ضمن تاکید بر اصلاح نقاط پر خطر مسیرهای منطقه، خاطر نشان کرد: همه ما در قبال مردم مسئولیت داریم و باید برای آسایش و رفاه حال آنها تلاش کنیم.