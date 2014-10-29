تدوین دانش فنی ساخت هيترهای تشعشعی کاتاليستی در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آزمايشگاه تحقيقاتی انرژی، آب و محيط زيست و مرکزCAE (Computer-Aided Engineering) دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه علم و صنعت ايران پس از پنج سال فعاليت مستمر تحقيقاتی توانستند دانش فنی ساخت اين هيترها را تدوين و برای نخستين بار در کشور و آسيا به اين موفقيت نايل شوند.

هيترهای تشعشعی کاتاليستی، قادر به انجام فرآيند احتراق در دمای پايين هستند و به همين دليل، توليد گازهای خطرناک NOX در آنها صفر بوده و ميزان CO (کربن مونوکسيد) توليدی آن، کمتر از ppm 10 است.

تکنولوژی ساخت هيترهای تشعشعی کاتاليستی، در اختيار دو کشور کانادا و امريکاست و مدتی است در اروپا نيز تحت ليسانس شرکت های اصلی سازنده، نسبت به ساخت آن اقدام می شود.

اين هيتر که نام «هيتر سبز» بر آن گذارده شده، کاربرد وسيعی در صنايع مختلف بخاری سازی، کوره های پخت رنگ، خودروسازی، صنايع چرم، ايستگاه های تقليل فشار گاز، صنايع چوب و کاغذ، صنايع غذايی و... دارد.

گفتنی است مرکز CAE دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه در سال 1378 و با هدف انجام پروژه های تحقيقاتی و صنعتی در حوزه های مختلف مهندسی در محل دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس گرديد. اين مرکز به مديريت دکتر حسينعلی پور، ادامه فعاليت می دهد و مجهز به امکانات بی نظير در کشور است. همچنين در آن تاکنون ساخت چند دستگاه آزمايشگاهی و کاربردی برای اولين بار در کشور تجربه شده است که برخی از اين امکانات و دستگاهها به شرح زير معرفی می شود:

1-اتاق تست محيطی. اين امکان در کشور منحصر به فرد بوده و قابليت ايجاد شرايط محيطی مختلف در دامنه دمای منهای 20 تا 65 درجه سانتیگراد و رطوبت از حدود 30 تا 5/98 درصد را داراست و برای تست تجهيزات يا عملکرد قطعات در شرايط مختلف با تنظيم دما و رطوبت در هر شرايط دلخواه استفاده دارد.

2- دستگاه اکستينسوگراف، برای اندازه گيری ميزان انرژی جذب شده در فرآيند تست انواع خميرها (ساخته شده در اين آزمايشگاه).

3-ساخت اولين دستگاه پخت نان ايرانی با روش جديد و غير مستقيم. در اين دستگاه، ميزان مصرف انرژی نسبت به ديگر دستگاه های مشابه، نصف است.

4-ساخت ميکسر آشوبناک پيوسته برای اولين بار در جهان، برای ميکسينگ سيالات با لزجت بسيار بالا و انرژی مصرفی بسيار کم.

5-دستگاه چرخ رطوبت زدا با کانالهای عبوری هوا(کاملا جديد و با مصرف انرژی جديد).

6-دستگاه پخت رنگ به وسيله هيترهای تشعشعی که دستگاهی پرتابل و مورد تقاضای صنعت کشور است.