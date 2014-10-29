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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

با کسب تنها 79 رای موافق؛

نیلی احمد آبادی از نمایندگان ملت رای اعتماد نگرفت

نیلی احمد آبادی از نمایندگان ملت رای اعتماد نگرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سومین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری رای ندادند. .

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم از نمایندگان خانه ملت رای اعتماد نگرفت.

بر اساس این گزارش، وزیر پیشنهادی علوم از مجموع 246 رای مأخوذه با کسب فقط  79 رای موافق،  160 رای مخالف و 7 رای ممتنع، نتوانست بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند.

گفتنی است، در ابتدای دولت یازدهم رئیس جمهور میلی منفرد را برای تصدی وزارت علوم معرفی کرد که وی موفق به جلب اعتماد نمایندگان نشد، پس از او توفیقی سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت. سپس روحانی فرجی دانا را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد که با اعتماد بهارستانی ها مواجه شد اما عملکرد پرحاشیه اش موجب استیضاح او توسط نمایندگان مجلس گردید.

رئیس جمهور پس از فرجی دانا، محمد علی نجفی را که سابقه عدم اعتماد نمایندگان برای وزارت آموزش و پرورش را درکارنامه خود داشت، به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. 

 

 

کد مطلب 2412111

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