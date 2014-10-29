نیلی احمد آبادی از نمایندگان ملت رای اعتماد نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم از نمایندگان خانه ملت رای اعتماد نگرفت.

بر اساس این گزارش، وزیر پیشنهادی علوم از مجموع 246 رای مأخوذه با کسب فقط 79 رای موافق، 160 رای مخالف و 7 رای ممتنع، نتوانست بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند.

گفتنی است، در ابتدای دولت یازدهم رئیس جمهور میلی منفرد را برای تصدی وزارت علوم معرفی کرد که وی موفق به جلب اعتماد نمایندگان نشد، پس از او توفیقی سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت. سپس روحانی فرجی دانا را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد که با اعتماد بهارستانی ها مواجه شد اما عملکرد پرحاشیه اش موجب استیضاح او توسط نمایندگان مجلس گردید.

رئیس جمهور پس از فرجی دانا، محمد علی نجفی را که سابقه عدم اعتماد نمایندگان برای وزارت آموزش و پرورش را درکارنامه خود داشت، به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد.