به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا طی گزارشی اسامی پنج مهاجم برتر آسیا را در وب سایت خود منتشر کرد و رضا قوچان‌نژاد مهاجم تیم ملی ایران نیز در این فهرست معرفی شده است.

در این گزارش نوشته شده است: جام ملت‌های فوتبال آسیا 2015 بهترین بازیکنان این قاره را در ژانویه به استرالیا فرا می‌خواند که در زیر نگاهی داریم به پنج بازیکنی که می‌توانند در بزرگترین رویداد فوتبالی این قاره کهن بدرخشند.

رضا قوچان‌نژاد:

وقتی کارلوس کی‌روش در سال 2011 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، تلاش کرد تا بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی را به تیم ملی بکشاند. یکی از این بازیکنان رضا قوچان‌نژاد، مهاجمی بود که در ایران متولد شده اما در هلند بزرگ شده بود.

قوچان‌نژاد پس از بازی برای تیم جوانان هلند اولین بازی ملی خود را در سال 2012 برای ایران انجام داد. از آن به بعد این بازیکن با نام مستعار "گوچی" با زدن 10 گل در یازده مسابقات برای تیم ملی به یکی از بازیکنان محبوب ایرانیان تبدیل شد. وی نقشی حیاتی در راهیابی ایران به رقابت‌های آسیایی ایفا کرد و تنها گل ایران در جام‌جهانی 2014 برزیل را نیز به ثمر رساند.

شینجی اوکازاکی:

شینجی اوکازاکی و شینجی کاگاوا در سال‌های اخیر باعث بر زبان افتادن نام ژاپن در بوندس‌لیگا شده‌اند. شینجی کاگاوا در بورسیا دورتموند اسم و رسمی به هم زد اما این شینجی اوکازاکی بود که اخیرا تیتر روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.

اوکازاکی برترین گلزن تیم ماینس در فصل جاری و گذشته بود که باعث شد گلزن ترین بازیکن ژاپنی در تاریخ بوندس‌لیگا نام بگیرد. اوکازاکی یکی از دو گل ژاپن را در برزیل به ثمر رساند و برترین گلزن ژاپن در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2011 شد.

تیم کیهیل:

کیهیل پس از جام‌جهانی 2006 در آلمان روح و قلب تیم ملی فوتبال استرالیا و یکی از بهترین محبوب‌ترین بازیکنان هواداران بود. کیهیل یکی از معدود بازیکنان تیم ملی بزرگسالان است که توانست از حذف شدن از ترکیب تیم ملی زیر نظر آنژه پوستکوگلو برای رقابتهای جام‌جهانی 2014 برزیل نجات یابد. وی یکی از گل‌های این مسابقات را مقابل هلند به ثمر رساند.

در حالیکه استرالیا برای اولین بار میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است، انتظارات فراوانی از کانگورو‌ها می‌رود. شاید این آخرین تورنمنت بزرگی باشد که کیهیل به همراه تیم ملی کشورش در آن شرکت می‌کند و اگر استرالیا بتواند به مراحل بالاتر صعود کند، او بدون شک یکی از مدعیان کفش طلا خواهد بود.

سون هیونگ مین:

سون هیونگ مین که در زمان نوجوانی برای تمرین در آکادمی نوجوانان هامبورگ به آلمان سفر کرد، به سرعت به یکی از ستاره‌های تیم ملی کره‌جنوبی و آلمان تبدیل شد. او به عنوان چهره تجاری باشگاه هامبورگ برای فصل 12-2011 انتخاب شد و بایرن لورکوزن مبلغ زیادی برای جذب وی در سال 2013 پرداخت کرد.

پدر این بازیکن نیز یک فوتبالیست حرفه‌ای بوده است. سون هیونگ مین که مهاجمی دو پا و با سرعت بالا است، یکی از اعضای تیم ملی کره‌جنوبی در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 بود. این بازیکن اکنون باتجربه تر شده و می‌تواند عملکرد درخشانی در مسابقات پیش رو در استرالیا داشته باشد.

ناصر الشمرانی:

ناصر الشمرانی با نام مستعار «زلزله» از سال 2003 به بعد در سه تیم باشگاهی در لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان به میدان رفته است و مدام در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. وی در سال 2013 از الشباب به تیم الهلال منتقل شد و توانست همکاری بسیار خوبی با یاسر القحطانی در خط حمله این تیم داشته باشد.

با وجود اینکه وی استعدادش را در لیگ کشورش نشان داده اما هنوز نتوانسته استعداد خود را در مقابل دروازه حریفان به دنیا نشان دهد. او در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2007 و 2011 در تیم ملی کشورش حضور داشت و اگر عربستان بتواند در رقابت‌های سال 2015 موفق باشد، باید منتظر گل‌هایی از جانب ناصر الشمرانی باشیم.