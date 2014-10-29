انتزاع بازرگانی از صنعت منتفی شد

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مووضوع تدوین برنامه ششم توسعه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس هیچ طرحی برای انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار نگرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ساختار کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام اول تصویب شده اما هم اکنون در حال انجام اصلاحات نهایی هستیم و ظرف یک ماه آینده ساختار نهایی این وزارتخانه در دسترس خواهد بود.

وی تصریح کرد: ساختار سازمان های صنعت معدن و تجارت استانها نیز به صورت کامل تصویب شده و البته بخشی از وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه کالا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با مصوبه دولت به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.

یزدانی در خصوص تکلیف نیروی انسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران بعد از انتزاع از وزارت صنعت معدن و تجارت، گفت: نیروی انسانی این شرکت نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، ضمن اینکه حمایت از نیروی انسانی سایر بخش های وزارت صنعت معدن و تجارت نیز همچون سایر دستگاهها و در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد که از جمله این مزایا افزایش سنوات سالیانه و افزایش ضرایب حقوق مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری پیگیری می شود.