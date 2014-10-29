به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه‌برداری، جابر بهروزی که با تشخیص پزشکان دچار ناراحتی قلبی است، قبل از هر چیز درباره آخرین وضعیت خود گفت: اینکه از قول من نوشته شده باید عمل قلب باز انجام دهم دروغ بود. پزشکان گفته‌اند باید آنژیو کنم. من این موضوع را قبل از بازی‎‌های آسیایی و در تست‌هایی که فدراسیون پزشکی از کاروان اعزامی کشورمان به اینچئون می‎گرفت متوجه شدم.

وی افزود: متاسفانه همین آگاهی از بروز ناراحتی قلبی، به لحاظ روحی تاثیر بدی در من گذاشت و باعث شد از سه ماه پیش نتوانم تمریناتم را همچون گذشته ادامه دهم. دلیل اصلی مدال نگرفتن من در بازی‌های آسیایی هم همین مساله بود وگرنه وزنه 181 کیلویی، وزنه‌ای نبود که نتوانم آن را بالای سر ببرم.

ملی پوش دسته 69 کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری با بیان اینکه بلافاصله پس از بازگشت از بازی‌های آسیایی با مراجعه با پزشکان متخصص پیگیری کارهای درمانی قلبش بوده، افزود: پزشکان به من توصیه کردند هرچه زودتر آنژیو کنم، اما شرایط تیم ملی هم به گونه‌ای نیست که بتوانم نسبت به آن بی تفاوت باشم. تمام تلاش ما کسب امتیاز بیشتر است تا سهمیه کامل المپیک 2016 را به دست بیاوریم.

وی در ادامه تاکید کرد: به همین خاطر من هم به اردوی تیم ملی برگشتم تا دست کادر فنی برای انتخاب نفرات نهایی بازتر باشد. اگرچه در این مدت به دلیل پیگیری امور پزشکی تمرینات خوبی نداشتم اما به اردوی تیم ملی برگشتم تا اگر کادر فنی صلاح دانست، همچون یک سرباز با دوبنده این تیم در رقابتهای جهانی وزنه بزنم.

بهروزی در پایان گفت: با توجه به استارت فهرست اولیه رقابتهای جهانی، علاوه بر مدعیان آسیایی وزن 69 کیلوگرم که شانس‌های اصلی کسب مدال هستند، روس‌ها هم در این وزن نماینده دارند. با این حال من بدون توجه به درد قلبم، تمام تلاشم را می‌کنم تا اگر در ترکیب بودم بتوانم امتیاز خوبی را برای تیم ملی به دست بیاورم.