بررسی راهکارهای عملیاتی نمودن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین روحانی در ابتدای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک به اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی که مورد اعتماد مجدد مقام عظمای ولایت قرار گرفته و فرصت ادامه خدمت در این جایگاه را یافتهاند، ورود سه عضو جدید حقوقی شورا را نیز تبریک گفت.
در ادامه جلسه و پس از ارائه گزارشی از محورهای حکم دوره جدید فعالیت شورا، تعدادی از اعضا به اظهارنظر درباره این محورها پرداختند. بر این اساس مقرر شد در جلسه آتی شورایعالی انقلاب فرهنگی راهکارهای اجرای کامل دقیقتر مصوبات قبلی شورا در عرصههای تحول در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، تحول در علوم انسانی و راهکارهای چگونگی حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جوششهای این عرصه مورد بررسی قرار گرفته و کارگروهی نیز برای این منظور ایجاد شود.
همچنین بر ضرورت حضور منظم و مستمر همه اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسات که مورد تاکید مقام معظم رهبری در حکم دوره جدید فعالیت این شورا بود نیز تصریح شد.
در ادامه این نشست مقرر شد طرح، بررسی، تصویب و اجرای مسائل مطرح در شورایعالی انقلاب فرهنگی در قالب دورههای زمانی قابل قبول، پیگیری شود.
رییس جمهوری در این جلسه با بیان اینکه خود عنوان شورایعالی انقلاب فرهنگی مبین چارچوب کاری این شوراست، گفت: در میان نهادها و شوراهای مختلف فرهنگی کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی نقش اصلی و اولی را در تعیین چارچوبها و روشها برای نفوذ دادن فرهنگ انقلاب اسلامی در لایههای مختلف جامعه دارد.
روحانی با اشاره به وجود امکانات و ظرفیتهای متعدد و متنوع در اختیار نظام جمهوری اسلامی برای اثرگذاری فرهنگی، افزود: مناسب است دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی کم و کیف اجرای چند مورد از سیاستگذاریهای فرهنگی شورا را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که نقص کار در میزان اثرگذاری برخی از این مصوبات چیست؟
رییس جمهوری خطاب به اعضای شورا اظهار داشت: اگر اعضا فکر میکنند مسائلی که در جلسات مطرح میشود، مسائل اصلی مبتلا به جامعه در چارچوب کاری شورا نیست، محورهای مورد نظرشان را مطرح کنند تا در دستور کار جلسات جایگزین شود.
روحانی در این جلسه همچنین با اشاره به فرارسیدن محرمالحرام، این برش از تاریخ را زیباترین مقطع پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام توصیف و تصریح کرد: شاید به جرات بتوان گفت در تاریخ، مصداقی بالاتر از ایثارگری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا سراغ نداریم.
روحانی اضافه کرد: علاوه بر ایثار همه بیانات و حرکات حضرت امام حسین (ع) در کربلا برای همه آیندگان درس مردانگی، غیرت و آزادگی بود.
رییس جمهوری همچنین به مناسبت اولین جلسه دوره جدید فعالیت شورا یاد مرحوم آیت الله مهدویکنی را گرامی داشته و برای ایشان که به عنوان عالمی جامع در عرصههای مختلف همواره از دوران مبارزه تا پیروزی انقلاب اسلامی و از ابتدای استقرار تا تداوم نظام جمهوری اسلامی ، یار و همراه آن بودند، آرزوی علو درجات کرد.