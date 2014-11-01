مردم کُره شهادت را با «شهید» شناختند/ کبوتری با آرزوی پرواز

علیرضا قدمیاری هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر خود با عنوان «شهید» که به تازگی آن را در سمپوزیوم مجسمه سازی موسان کره ارائه کرده است، توضیح داد: دوازدهمین سمپوزیوم جهانی مجسمه‌سازی که در موزه موسان کره برگزار شد، هنرمندان نقاش و مجسمه سازی از حدود 25 کشور دنیا حضور داشتند و من هم به عنوان نماینده ایران در این کشور حضور داشتم. در این سمپوزیوم هر هنرمند موظف بود فرهنگ خودش را در قالب اثر هنری اجرا کند و من هم مفهوم شهید را کار کردم که با استقبال مواجه شد.

وی با اشاره به پروژه خود که برگرفته از کویر و خطوط نرم آن در تپه ماهورهای کویری است، افزود: من پروژه ای را با عنوان کویر و فرم در دست اجرا دارم که با نگاهی به خطوط و فرم‌های کویری ایران تاکنون آثاری را در همین پروژه ساخته‌ام از جمله پرتره حکیم عمر خیام که در موزه نیشابور با همین تکنیک نصب شده است و در سمپوزیوم تبریز نیز قرار بود اثر «شهید» را ارائه کنم که همزمان از سوی کشور کره درخواست شد که این اثر را در سمپوزیوم بین المللی موسان اجرا کنم و من ترجیح دادم که در این سمپوزیوم جهانی به عنوان نماینده ایران شرکت کنم.

این هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز با تأکید بر این که این سمپوزیوم برگزیده ای نداشت، یادآور شد: در این سمپوزیوم همه هنرمندان فرهنگ خود را به تصویر می کشیدند و من هم با توجه به فرم‌های نرم کویر ایران و تپه ماهورهای آن که شبیه خطوط مینیاتوری ایرانی است، سعی کردم این خطوط آرام را در آثارم با مفاهیم اشراقی ترکیب کنم که در این اثر نیز این مفهوم را ارائه کردم که در نهایت بعد از اجرا، سفرای کشورهای مختلف از آن بازدید کردند و درباره آن گفتگوهای بسیاری صورت گرفت که من هم درباره فرهنگ کشور خودمان و مفهوم شهید برایشان توضیح دادم.

قدمیاری در پاسخ به این که چگونه مردم کشوری مثل کره با مفهوم «شهید» در این اثر ارتباط برقرار می کند؟ توضیح داد: در دنیای امروز بحث های ضد جنگ، صلح، دوستی و آرامش مطرح است و در آثار هنری نیز این مفاهیم اوج گرفته است. مجسمه من نیز شامل کبوتری است که هنوز نمرده، نوکش زنده است و می خواهد پرواز کند، این کبوتر آرزوی عروج در سر دارد که باز هم برخیزد، اگر چه ما با مفهوم «شهید» از آن یاد می کنیم اما به هر حال در تمام دنیا آسیب های جنگی وجود داشته است و هر کشوری نیز کشته شده هایی در جنگ ها دارد که برای آنها احترام قائل است، در کشور کره نیز موزه جنگ وجود دارد و هنوز هم مردم به آرامگاه کشته شدگان خود در جنگ می روند و روی آرامگاه های آنها گل های تازه می گذارند اما مفهوم شهید در کشور ما بیشتر اعتقادی است و به مسائل دینی و مذهبی ما مرتبط است که ارتباط مردم کره با این اثر ایرانی برای خود من هم جالب بود.

او درباره جزئیات مجسمه «شهید» که در کره ارائه کرده است، متذکر شد: این اثر در ابعاد 2 متر در یک متر در یک متر با سنگ گرانیت سفید ساخته شده است که اولین اثری بود که در این سمپوزیوم در مدت زمان کوتاه ساخته شد.

قدمیاری درباره محل نصب اثرش در کره یادآور شد: همه این آثار در باغ موزه موسان کره نصب خواهد شد.

او درباره آثاری که برگرفته از خطوط کویری ایران کار کرده است، بیان کرد: با این شیوه تاکنون پرتره حکیم عمر خیام نیشابوری، نیما یوشیج و چند فرم دیگر کار کرده ام.

این هنرمند درباره آثاری که تاکنون در کشورهای مختلف از آثار او نصب شده است، گفت: سه اثر من در دانشگاه آریا شهر ایروان در ارمنستان نصب شده است که شامل پرتره های حکیم عمر خیام نیشابوری، فردوسی و عطار نیشابوری است. این آثار از جنس سنگ ساخته شده است.

وی اضافه کرد: اثری دیگری را نیز به سفارش انجمن دوستداران گوته در برلین ساخته ام به نام «هلموت ریتر» مستشرق آلمانی که آثار عطار را ترجمه کرده و این اثر اکنون در آرامگاه عطار نیشابوری نصب شده است و پرتره ادوارد فیتزجرالد را نیز با همکاری میراث فرهنگی ساخته ام.

این هنرمند در پایان سخنانش از همراهی دوستانه مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، سفارت ایران در کره و موزه هنرهای معاصر تهران برای حضورش در سمپوزیوم موسان کره تقدیر کرد.

علیرضا قدمیاری متولد 1350 است و به طور تخصصی حدود 20 سال است که در زمینه مجسمه سازی فعالیت دارد.