به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنهبرداری، رقابتهای جهانی 2014 وزنهبرداری که از روز یکشنبه 18 آبان در آلماتی قزاقستان آغاز میشود، اولین مرحله کسب سهمیه المپیک 2016 به شمار میرود. به همین خاطر تیمهای شرکت کننده علاوه بر معرفی ترکیب نهاایی خود باید حداکثر اسامی 6 وزنه برداری که قرار است امتیاز آنها برای کسب سهمیه المپیک محاسبه شود، را هم مشخص کنند.
بر همین اساس کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری پس از تمرینات روز شنبه، در نشستی مشترک با رئیس فدراسیون وزنهبرداری درباره ترکیب نهایی تیم ملی و مشخص کردن نفراتی که برای کسب سهمیه المپیک وزنه خواهند زد، تصمیم گیری میکنند.
هم اکنون مجید عسکری در 56 کیلوگرم، جابر بهروزی و مرتضی رضاییان در 69 کیلوگرم، کیانوش رستمی و رسول تقیان در 85 کیلوگرم، محسن بهرام زاده و کیا قدمی در 105 کیلوگرم و بهداد سلیمی و علیرضا سلیمانی در 105+ کیلوگرم، 9 وزنه برداری هستند که خود را برای حضور در رقابتهای جهانی قزاقستان آماده میکنند که به طور قطع از این جمع یک نفر خط خواهد خورد.