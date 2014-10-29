به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی درباره موضع مجلس در خصوص مشکل حق پخش تلویزیونی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مورد پخش مسابقات لیگ باید ببینیم ساز و کار صدا و سیما و فدراسیون فوتبال و حرفهایشان چیست. هم صدا و سیما و هم فدراسیون فوتبال نقطه نظراتی دارند که باید منافع دو طرف لحاظ شود.

وی افزود: با این حال هنوز با مجلس صحبتی نشده است. اگر لازم باشد مجلس به این ماجرا ورود می‌کند تا بتواند نظرات را به هم نزدیک کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر شائبات تغییر وزیر ورزش و جوانان، تصریح کرد: ما به ثبات مدیریت اعتقاد داریم. ابتدا باید آسیب شناسی کنیم و ببینیم شرایطی که هست چقدر به وزیر مربوط می‌شود و چقدر به سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها.

گروسی با تاکید بر اینکه صحبتی از استیضاح و برکناری وزیر نیست و مجلس کارشناسی عمل می‌کند، گفت: یکسال زمان کافی برای ارزیابی عملکرد وزیر و اینکه بگوییم موفق بوده است یا خیر، نیست. گودرزی فردی علمی و ورزشی است. ما باید ثبات داشته باشیم. اینکه دائما با فراز و نشیب همه چیز را به یک نفر مرتبط بدانیم درست نیست. باید آسیب شناسی شود. به هر حال تغییر وزیر ورزش شایعه است و ما بحث جدی در این زمینه نشنیدیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، تاکید کرد: نحوه واگذاری و اینکه آیا باید به صورت بلوکی یا سهام ریز واگذار شود به وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی مربوط است ولی نکته این است که بعد از واگذاری این دو باشگاه، اینطور نیست که دولت حمایت نکند.

گروسی ادامه داد: باشگاه‌ها بعد از خصوصی سازی ناچارند بازیکنان خوب را استعدادیابی کنند و دیگر اینطور نیست که چند نفر را با فساد و شرایط دیگر، افراد جذب کنند. آنها ناچار می‌شوند برای ادامه حیات آدم‌های قوی را به عنوان مربی و سرمربی بیاورند و بعد بازیکنان را استعدادیابی کنند.

نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی برای خصوصی سازی و نه شخصی سازی استقلال و پرسپولیس وجود دارد، گفت: این موضوع از وظایف وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی است. ما در گذشته نتیجه نگرفته‌ایم و این نشان می‌دهد که راهمان درست نبوده است. یکی از راه‌ها همین واگذاری و حضور اسپانسرهایی است که توانایی کار را دارند.

گروسی با تاکید بر اینکه در فوتبال داریم درجا می‌زنیم و باید دنبال راه بهتری باشیم، افزود: در بحث فوتبال اعتقادم این است که باید راه را درست برویم تا 10 سال بعد به هدفمان برسیم.

عضو فراکسیون ورزش در پایان گفت: مجلس واگذاری استقلال و پرسپولیس را تصویب کرده است و تا آخر همین امسال اجازه داده که وزارت ورزش با ایجاد بستری مناسب این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کند.