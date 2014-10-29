بازیکنان ماهان مغرور شده بودند/ فوتسال ایران نیاز به تحول دارد

امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار این هفته تیم ماهان تندیس با مقاومت البرز با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما بازی حساسی با مقاومت البرز داریم. برای ما تمام مسابقات لیگ حساس است و حکم فینال را دارد. بخصوص اینکه مقاومت تیم جوان و دوندهای است.
وی با بیان اینکه همدلی بازیکنان در کنار کارهای تاکتیکی عامل صدرنشینی ماهان تندیس بوده، افزود: بازیکنان ما جوان هستند و شرایط خوبی داریم. البته در تیمهای جوان یک نکته این است که بازیکنان بعد از چند پیروزی مغرور میشوند. همین شرایط برای ما هم پیش آمد و در بازی با شهرداری ساوه شکست خوردیم ولی خوشبختانه اوضاع بهتر شد و در بازی با شرکت حفاری با وجود اینکه دو گل عقب افتادیم، نتیجه را جبران کردیم.
سرمربی تیم ماهان تندیس تاکید کرد: دنبال به حداقل رساندن مشکلات و نقاط ضعفمان هستیم. به هر حال اگر تیمهای جوان نتیجه بگیرند، قطعا فوتسال ایران پیشرفت میکند. ما باید بتوانیم نگاه کاملی به لیگ برتر داشته باشیم و از اسمها دوری کنیم. فوتسال ایران نیاز به تحول دارد تا در آینده در سطح جهان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم. آسیا واقعا برای فوتسال ما کوچک است.
شمسایی درباره برنامهاش برای تیم ماهان در تعطیلات لیگ، خاطرنشان کرد: چند روزی را به بازیکنان استراحت میدهیم و بعد از آن تمرینات را از سر خواهیم گرفت. در تعطیلات تلاش میکنیم تا ایرادات و مشکلات را برطرف کنیم و بازیکنانی که از نظر بدنی عقبتر از سایرین هستند، خودشان را به آمادگی برسانند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تعداد ملی پوشان تیم ماهان تندیس برای مسابقات گرندپری اظهار کرد: ظاهرا پاسپورت دو بازیکن ما را گرفتهاند. به نظرم باید نگاه به جوانان لیگ فوتسال کاملتر باشد. به نظرم این حق تیم ماست که بازیکنان بیشتری در تیم ملی داشته باشد. نگاهها به لیگ کمتر است. با دعوت نشدن بازیکنان جوان به تیم ملی، انگیزه آنها به کلی از بین میرود.
سرمربی تیم ماهان تندیس همچنین گفت: باید دیدها به لیگ و جوانان عوض شود. اینکه خسوس کاندلاس (سرمربی تیم ملی فوتسال) خواسته با بازیکنان با تجربه به گرندپری برود، نظر ایشان است ولی باید دیدها کامل شود. میشد برای مسابقات گرندپری جابجاییهایی در تیم ملی داشت و بازیکنان جوان بیشتری را به برزیل برد. البته لیست نهایی روز شنبه اعلام میشود و من بعد از اعلام لیست میتوانم صحبت کنم.