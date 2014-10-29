کمیسیون مشترک اقتصادی میان آفریقای جنوبی و مشهد راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلیام مکس وایت هد سفیر آفریقای جنوبی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار مشهد اظهار کرد: به منظور بازدید از فعالیت‌های اقتصادی و واحدهای نمونه صنعتی این شهر آمده‌ام و اکنون که از تمامی امکانات این شهر بازدید کردم کاملا راضی هستم زیرا زیرساخت های یک شهر مدرن را داراست.

وی تصریح کرد: زیرساختهای ویژه برای همکاری بین آفریقای جنوبی و مشهد وجود دارد و مشاهده کردیم که بخش گردشگری ظرفیت بالقوه‌ای دارد که باید از آن نهایت استفاده را ببریم.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران اضافه کرد: صنایع، معادن، تحقیقات و فناوری مباحثی است که خواهان ایجاد رابطه دو طرفه برای آن هستیم و خوش‌بینم که با اتمام مذاکرات هسته‌ای ایران صفحه جدیدی در این زمینه بین ایران با تمام کشورها رقم بخورد.

مکس وایت هد تصریح کرد: می‌توانیم برای تقویت روابط بین کشور و مشهد کمیسیون مشترک اقتصادی را راه اندازی کنیم تا مسیر مبادله و پیشرفت اقتصادی مهیا شود.