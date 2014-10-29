فرصت 10 روزه برای بررسی محل های پیشنهادی راه اندازی سامانه زباله سوز در طالقان

حسین محمدی در گفتگو با مهر، درباره نتیجه بررسی مکانی برای احداث سامانه زباله سوز شهرستان طالقان گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر محل دفن پسماندهای این شهرستان در مجاورت روستا قرار دارد و مشکلاتی را برای ساکنان روستا به وجود آورده است، راه اندازی سامانه زباله سوز در این شهرستان مطرح شد.

وی گفت: روز گذشته طی جلسه کارگروه پسماند طالقان این موضوع به بحث و بررسی گذاشته شد تا با توجه به وضعیت جغرافیایی شهرستان نسبت به احداث این سامانه موافقت شود و مقرر شد تا 10 روز آینده نمایندگان دستگاه های متولی ضمن بررسی نقاط مورد نظر برای جانمایی این سامانه، گزارش جامع خود را به اداره کل محیط زیست اعلام کنند.

محمدی افزود: چند نقطه برای جانمایی این سامانه معرفی شده که از این نقاط و همچنین از مرکز فعلی دفن زباله شهرستان بازید به عمل آمد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به پتانسیل های گردشگری منطقه طالقان اظهار داشت: این شهرستان در بحث گردشگری و اکوتوریسم های دارای ظرفیتهای فراوان و خوبی است و سالانه پذیرای گردشگران زیادی از سراسرکشور است که همین امر اهمیت توجه به این منطقه را می افزاید.

محمدی با اشاره به قانون مدیریت پسماند یادآور شد: طبق این قانون وظایف و تکلیف هر یک از دستگاه های اجرایی به صراحت اعلام شده و دستگاه های ذیربط باید براساس قانون و برای حفظ بهداشت عمومی قدم بردارند.

به گزارش مهر، احداث سامانه زباله سوز در شهرستان طالقان از مصوبات کارگروه پسماند استان البرز است که ماه گذشته به تصویب رسید و قرار شده بود طی یک ماه، چند نقطه محل برای راه اندازی این سامانه معرفی شود تا پس از بازدیدهای میدانی اداره کل حفاظت محیط زیست و برخی ارگانهای مربوطه نسبت به جانمایی یک نقطه محل اقدام شود.