نبود قوه‌ استدلال و تحلیل در كودكان نقص بزرگ سیستم آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر یحیی قائدی استاد دانشگاه خوارزمی قبل از ظهر چهارشنبه در كارگاه آموزشی سراسری "فلسفه برای كودكان" در بهزیستی خراسان رضوی ابراز کرد: در مهدها چه رویكردی از نظر تعلیمی و تربیتی وجود دارد كه كودكان تا این حد اشتیاق به رفتن به مهد دارند اما به مدرسه كه می‌رسند به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا از مدرسه بگریزند.

وی اظهار کرد: ما در سیستمی از تفكر زندگی می‌كنیم كه به كلاس و مدرسه و دانشگاه رفتن رغبتی نداریم و هر اندازه بتوانیم وقت خود را به بطالت بگذرانیم از نظر خودمان بهتر و خوشحال‌ تریم.

قائدی با بیان اینكه انگیزه‌ معلم و مربی تنها با امنیت شغلی افزایش نمی‌یابد، گفت: اگر امنیت شغلی تضمین‌ كننده‌ انگیزه‌ فعالیت درستی تعلیم و تربیت بود، باید بیش از یك میلیون آموزگاری كه استخدام رسمی دولت هستند، كارنامه‌ علمی و تربیتی قابل قبولی می داشتند، در حالی كه ندارند.

نظام فكری و تربیتی باید تغییر كند

وی تصریح كرد: كل نظام فكری و تربیتی ما چه معلم و چه دانش‌آموز باید تغییر كند و قبل از دانش‌آموزان خود معلمین و مربیان باید این تغییر را بپذیرند.

قائدی گفت: معلم و مربی باید آمادگی نقد شدن و ارزیابی توسط دانش‌آموز و شاگرد را داشته باشد و اگر این آمادگی وجود نداشت، نمی‌‌تواند دانش‌آموز و نوآموز را نقاد و خلاق بار بیاورد.

عضو انجمن فلسفه‌ تعلیم و تربیت كشور ادامه داد: ما به دانش‌آموزان و نوآموزانی نیاز داریم كه بتوانند مسائل را به چالش کشیده و با تعقل و تعمق، درك كرده و یاد بگیرند.

وی مطیع صرف بودن و پذیرفتن بدون استدلال مطالب توسط نوآموزان و شاگردان را یك سنت اشتباه خواند و گفت: اگر نوآموز نتواند سؤال كند و پذیرفته‌ شده‌ها را به چالش فراخواند، نخواهد توانست در تغییرات و تحولات محیطی و جامعه‌ای مشاركت فعال داشته باشد.

این پژوهشگر حوزه‌ فلسفه و تعلیم‌ و تربیت با بیان اینکه در نظام فعلی آموزش، ما حجم بسیار بالایی از اطلاعات را به ذهن كودك سرازیر می‌كنیم، افزود: با این حجم بالای اطلاعات هیچ فرصت و زمانی هم برای تجزیه و تحلیل و نقد مطالب به او نمی‌دهیم بنا بر این او به ورم هاضمه‌ فكری دچار می‌شود و قادر نیست در آموخته‌ ها تعمق كند و یا به انتخاب و گزینش دست بزند.

وی به نحوه‌ نشستن دانش‌آموزان و نوآموزان در مراكز آموزشی و مهدها انتقاد کرد و گفت: اینكه شاگردان پشت گردن هم بنشینند معنایش این است كه از آنها خواسته می‌شود با پشت سر یكدیگر صحبت و ارتباط داشته باشند در حالی كه برای تعامل، گفتگو و مشاركت فعال در كلاس درس، بچه‌ها باید رو در روی یكدیگر نشسته و با هم به گفتگو بپردازند.

نبود قوه‌ استدلال، تحلیل و نقد در كودكان یک نقص بزرگ آموزشی است

قائدی نبود قوه‌ استدلال، تحلیل و نقد در كودكان را یك نقص بزرگ آموزشی دانست و گفت: این كودكان وقتی به مراحل آموزشی بالاتر و به زندگی وارد می‌شوند نمی‌توانند تصمیمات درست، منطقی و مفید برای خود و جامعه بگیرند و به فقر مسؤولیت دچار می‌شوند.

وی عنوان کرد: سؤال اولین خصوصیتی است كه در كودكان بروز می‌كند و همین ویژگی باید در تمام مراحل تحصیل مورد حفاظت و تقویت قرار گیرد چرا که معرفت، توانمندی، مسئولیت اجتماعی و كار برای جامعه، با همین ویژگی ایجاد می‌شود.

قائدی گفت: دانش جدید می‌گوید كودكان بالفطره فیلسوف هستند و این نظام‌های سیاسی‌اند كه این روحیه و فطرت را تضعیف کرده و از بین می‌برند.

مدیر گروه فلسفه‌ دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برای داشتن جامعه‌ای پویا و پیشرفته باید آدم‌هایی متعالی، متفكر و نقاد داشته باشیم و این آموزش‌ها باید از دوران كودكی آغاز شود.

موضوعات مطرح در این كارگاه که تا فردا ادامه دارد مهارت های عمومی مربی‌گری در برنامه فلسفه برای کودکان، اهمیت و قلمروی این برنامه، مهارت پرسشگری در این برنامه، محرک های اصلی با محوریت داستان و روایت گری، ارزشیابی و مباحث کلی خواهد بود.