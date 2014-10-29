درآمد مالیاتی 33 هزار میلیارد تومانی در 7 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در حاشیه همایش بازرسان سازمان امورمالیاتی کشور در جمع خبرنگاران در مورد فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه کشور گفت: این درآمدها نسبت به بودجه حدود 5 درصد انحراف دارد، زیرا 95 درصد درآمدهای پیش بینی مربوط به 7 ماهه محقق شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 94 اظهارداشت: هم اکنون مقدمات کار برای بودجه سال 94 آغاز شده اما در مراحل مقدماتی هستیم. برنامه ریزی ها در این زمینه به گونه ای است که اقدامات لازم براساس برنامه های معاونت نظارت و راهبری رییس جمهوری انجام شود.

وی عمده ترین تمرکز و برنامه این سازمان در سال جاری را پیشبرد طرح جامع و تحقق درآمدهای مالیاتی اعلام کرد و درباره برنامه استخدام 12 هزار نفری در سازمان امور مالیاتی گفت: برای این امر در سال 91 آزمونی برگزار شد و 5 هزار نفر براساس مجوز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس جمهور در سال گذشته استخدام شدند و 7 هزار نفر باقیمانده نیز در سال جاری استخدام می شوند. از آنجا که نزدیک به دو هزار نفر از شرکت کنندگان در آزمون قبلی قبول نشدند، برای تمکیل ظرفیت 12 هزار نفری قرار است در سال جاری آزمون برگزار شود.

وی درباره نقش بازرسان در سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: یکی از رسالت های نظام مالیاتی ارتقا سلامت اداری است، از آنجا که در حوزه نظام مالیاتی ارتباط تنگاتنگی با مودیان وجود دارد لذا برای انجام امور مردم باید سلامت و شفافیت لازم وجود داشته باشد.

عسکری با بیان اینکه در برخی از موارد نیز مودیان در مراجعه به ادارات امور مالیاتی با مشکلات و نقایصی مواجه می شوند که لازمه این امر رفع کمبودها است، افزود: قرار است بازرسان چارچوب های کاری را هماهنگ و در برنامه ای نظام مند و هماهنگ شده در سراسر کشور اجرا کنند تا سلامت اداری و شفافیت در اجرای برنامه های کاری ارتقا یابد. هرچند برنامه سلامت اداری از سال های گذشته وجود داشته اما در برنامه جدید امور نظام مند تر، منسجم تر و فراگیر ترشده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همایش بازرسان این سازمان با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در دوره تحول قرار دارد، گفت: این تحول در بخش های نرم افزاری، سخت افزاری و اصلاحات ساختاری انجام می شود.

عسکری با تاکید بر اینکه مساله نظارت باید به شکل جدیدی انجام شود، گفت: باید از روشهای نوین در این راستا بهره گیری کرد. از آنجا که برنامه ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از فساد در دستور کار قرار دارد، باید به این امر توجه ویژه شود زیرا سازمان مالیاتی به لحاظ کارکردش همواره در معرض تهدید است.