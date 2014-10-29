ساخت استک پیل سوختی در کشور بومی شد/ کسب دانش فنی باتری لیتیومی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهران جوانبخت، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و رئیس پژوهشکده انرژی‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره فعالیت‌های آزمایشگاه پیل سوختی اظهار داشت: این آزمایشگاه در حوزه پیل سوختی، باتری‌های لیتیومی و فناوری‌های مربوط به آن و سلول‌های خورشیدی فعالیت می‌کند. بومی‌سازی مواد الکتروکاتالیست و غشاهای پیل سوختی، طراحی الکترود دو قطبی پیل سوختی و استک پیل سوختی رویکرد ما در این آزمایشگاه است.

بومی‌سازی تمام اجزاء استک پیل سوختی 100 وات

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر بیان کرد: در آزمایشگاه ساخت استک پیل سوختی PEM با توان 100 وات بومی شد، این پروژه برای نخستین بار با رویکرد بومی سازی اجزای پیل سوختی پیش برده شد بنابراین دانش فنی طراحی و ساخت تمام اجزاء استک متعلق به کشور است و به همین ترتیب در گام بعدی فناوری ساخت پیل سوختی با توان 1 کیلو وات را مد نظر داریم.

وی درباره امکانات و تجهیزات آزمایشگاه گفت: آزمایشگاه مجهز به تجهیزاتی همچون دستگاه تستر استک پیل سوختی به توان 700 وات برای بررسی عملکرد پیل‌های سوختی PEMFC ، ژنراتور هیدروژن برای تولید هیدروژن با گرید مناسب در پیل سوختی، دستگاه فیلم کش اتوماتیک برای ساخت غشاهای پیل سوختی و ایجاد لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی، دستگاه لایه نشان دورانی برای لایه نشانی با ضخامت مشخص، دستگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات برای بررسی عملکرد الکتروشیمیایی اجزای پیل سوختی ، سلول های خورشیدی و باتری ها، دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis ، دستگاه اسپکتروفلوریمتر برای بررسی خواص نوری و طیف بینی مواد، کوره های الکتریکی، آون، پروب و حمام اولتراسونیک است.

جوانبخت عنوان کرد: همچنین دستگاه تولید پالس کاتدی، آندی و پالس معکوس برای تولید نانو ذارت مورد استفاده در پیل‌ سوختی یا باتری ها، دستگاه پرس گرم برای ساخت MEA پیل سوختی و دستگاه کروماتوگرافی گازی برای تعیین ضریب نفوذ در غشاهای پیل سوختی و دستگاه تستر باتری از دیگر امکانات این آزمایشگاه است.

باتری‌های لیتیومی گلوگاه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر هستند

رئیس پژوهشکده انرژی‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه فعالیت در زمینه فناوری‌ باتری‌های لیتیومی از دیگر اقدامات این آزمایشگاه است، گفت: باتری‌های لیتیومی نسل پیشرفته‌ای از باتری‌ها با چگالی و طول عمر بالا هستند که به علت استفاده در خودروهای برقی و نداشتن مشکلات محیط زیستی دنیا در حال تحقیقات و سرمایه‌گذاری کلان بر روی آنها است.

وی با بیان اینکه باتری‌های لیتیومی گلوگاه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به ویژه توسعه انرژی های تجدیدپذیر پراکنده هستند، بیان کرد: بسیاری از کمپانی‌های بزرگ برای توسعه انرژی تجدید پذیر از این باتری‌ها استفاده می‌کنند زیرا قدرت ذخیره‌سازی انرژی در آنها بالا است و با کاهش قیمت این باتری‌ها جایگزین مناسبی برای سایر باتری‌ها هستند.

جوانبخت اظهار داشت: با توجه به اهمیت این مسئله در آزمایشگاه فعالیت‌های خوبی در این حوزه انجام گرفته و موفق به ساخت باتری‌هایی شدیم که بر روی خودروهای کوچک الکتریکی به کار برده شد و در این راستا تیم های دانشجویی در مسابقات کشوری نیز شرکت کرده و مقام نخست را کسب کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: پژوهشکده انرژی‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کشور مجری طرح کلان باتری‌های لیتیومی است تا با همکاری و تعامل با سایر مراکز، دانش فنی و تولید صنعتی باتری لیتیومی در کشور را کسب کنیم.

وی عنوان کرد: این طرح در سطح ملی تصویب شده است و امیدواریم در حوزه تجاری سازی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فعال این عرصه تعامل و همکاری نزدیکی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه نیز داشته باشیم. هدف ما این است تا افق 1404 جزء چند کشور پیشرو این حوزه در آسیا باشیم.

رئیس پژوهشکده انرژی‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: همچنین در بخش سلول‌های خورشیدی همکاران من پروژه هایی در زمینه افزایش راندمان و انعطاف پذیری این سلول‌ها را مد نظر قرار داده اند و همچنین در بحث آب شیرین‌کن‌های خورشیدی فعالیت‌های مفیدی انجام شده است خصوصا در ساخت غشاهایی که در این آب‌شیرین‌کن ها کاربرد دارد.

جوانبخت افزود: همچنین با حمایت ستاد انرژی‌های تجدید‌پذیر معاونت علمی نیروگاه خورشیدی را در محل پشت بام آزمایشگاه راه‌اندازی شد که انرژی تولید شده در آن به شبکه تزریق می‌شود. آزمایشگاه پیل سوختی و سلول‌های خورشیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای توسعه فناوری‌های پیل سوختی و سلول‌های خورشیدی در کشور با حمایت مالی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شده است.