به گزارش خبرنگار مهر، نجمه قیداری دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی است که از آخرین دوره برگزاری جشنواره فیلم عمار، فیلمهای این جشنواره را به اکران و نمایش گذاشته است. وی ابتدا از علاقه خود به دیدن این فیلمها که موضوعی مردمی داشتند سخن گفت و بعد توضیح داد که چگونه تلاش کرده است تا این فیلم ها را در مساجد، مدارس و حتی در خانههای شهدا به نمایش درآورد. اولین دلیل نجمه قیداری پدر شهیدش بود که در سالهای اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی زمانیکه حتی با وجود ویدیو در خانهها مخالفت بوده است او فیلمهایی از ابراهیم حاتمی کیا و رسول ملاقلی پور را به خانههای اطرافیان میبرده است و معتقد بوده که از این طریق خیلی بهتر میتوان مردم را با فرهنگ انقلاب آشنا کرد.
قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا به آشنایی خود با این فیلمها اشاره و بیان کرد: من ابتدا حدود چند سال پیش مجموعهای از انیمیشنها و فیلم هایی متفاوت را میدیدم که از شبکه چهار پخش میشد به دنبال این فیلم ها رفتم تا بتوانم منبع آنها را پیدا کنم و متوجه شدم متعلق به جشنوارهای به نام فیلم عمار است. در این چند سال این فیلمها را پیگیری میکردم تا اینکه در چهارمین دوره جشنواره فیلم عمار متوجه سیستم اکران مردمی این فیلمها شدم و تصمیم گرفتم من هم این فیلم ها را در مکانهای مختلف اکران کنم.
وی ادامه داد: من تقریبا 90 درصد این فیلمها را میپسندیدم و آثاری مثل »سربازان بینالملل»، «میراث مجید»، «به رنگ زندگی» و .... از جمله کارهایی بودند که من در این مدت اکران کردم و مخاطبان هم نسبت به این آثار علاقه نشان دادند.
دختر شهید تورج قیداری از علاقه خود به فیلم دیدن و همچنین سنت نمایش فیلم توسط پدرش در خانههای مردم محله گفت و بیان کرد: از جمله دلایل گرایش من به فیلم دیدن و نقد فیلم پدرم بود. وی در ابتدای انقلاب و جنگ فیلمهایی از رسول ملاقلی پور و حاتمیکیا را به خانههای مردم میبرد و با ویدیویی که خودش داشت این فیلمها را نمایش میداد. من آن زمان حدود 2 تا 3 سال داشتم اما این در خاطرم مانده است و حالا دوست دارم تفکر و راه پدرم را ادامه دهم.
وی با اشاره به طزر فکر شهید تورج قیداری بیان کرد: پدرم اعتقاد داشت فرهنگی را که ما بخواهیم با 5 سال حرف زدن جا بیندازیم میتوان با یک فیلم یک ساعته نهادینه کرد.
قیداری به جلسات اکران فیلمهای عمار اشاره و درباره تاثیر این اکرانها اظهار کرد: حداقل تاثیری که این جلسات دارند این است که مردم با دیدن فیلمها ذهنشان پرسشگر میشود و دقایقی از هیاهوی روزمره خود جدا می شوند.
این اکران کننده فیلمهای عمار با اشاره به اولین اکران خود در مسجد محله زندگیاش بیان کرد: اولین اکران فیلمهای عمار در یک مسجد بود که من از سه هفته قبل برای نمایش فیلم تبلیغ و درباره فیلمها و جشنواره صحبت کرده بودم و همچنین پوسترهای جشنواره را به دیوارهای مسجد زدم. روز نمایش فیلم بعد از نماز مغرب و عشا دو فیلم «میراث مجید» و «به رنگ زندگی» را برای خانمها اکران کردم. «میراث مجید» به زندگینامه شهید مجید شهریاری میپردازد و بسیاری از زنان حرف این فیلم را دوست داشتند. خانمها بعد از نمایش فیلم و تماشای داستان زندگینامه این شهید که در دوران خود ما زندگی کرده، برای دانشگاه به خارج از کشور رفته و شهید هستهای بوده است اشک ریختند.
قیداری با اشاره به تاثیر این مستندها ادامه داد: خانمی بعد از تماشای فیلم به من گفت ما در ابتدای این جلسه از گرانیها بحث میکردیم و هیچ کدام فکر نکردیم که در وضعیت فعلی کشور چه کمکی از دست ما برمیآید.
وی از نقاط و مکان های مختلفی که از فیلم های جشنواره عمار استقبال کرده اند سخن گفت و عنوان کرد: من فیلمها را در مکانهای مختلفی اکران کردم. خودم دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم و از دانشگاه خودم گرفته تا مسجد محله و حتی مدارس دخترانه این فیلمها را نمایش دادهام که به حدود 22 مکان با 46 اکران میرسد.
قیداری با اشاره به اهمیت این اکرانها که ممکن است به شکل محدودی هم برگزار شود، اظهار کرد: اکرانهایی که من داشتهام تاکنون زیر 60 نفر نبودهاند اما آنچه که اهمیت دارد استمرار در کار است. شما امروز در یک شبکه ابنترنتی اروپایی میبینید که در 365 قسمت سریالی را پخش میکنند و بعد در قسمتهای آخر میخواهند نشان دهند که نیروی خیر و خالق همان شیطان و برعکس است و بعد بعضی از مردم نظرهای خود را در این شبکه قرار میدهند و نظرهایشان نشان میدهد که این انیمیشن را باور کردهاند. بنابراین همانطور که گفتم استمرار است که اهمیت زیادی دارد.
این اکران کننده فیلمهای عمار در پایان با اشاره به این جلسات اکران بیان کرد: من سعی کردم بسیاری از بچههای مسجد و دانشگاه را ترغیب کنم که به این کار ادامه دهند و الان در بعضی مساجد اکرانها به شکلی منظم انجام میشود.