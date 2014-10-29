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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

اطلس جامع انتقال خون منتشر شد

اطلس جامع انتقال خون منتشر شد

اطلس جامع انتقال خون به قلم دکتر سیما ذوالفقاری معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران، در تیراژ سه هزار نسخه منتشر شد. این کتاب اولین اطلس جامع در خصوص طب انتقال خون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیشگفتار این کتاب به قلم مدیر عامل سازمان انتقال خون آمده است: همگام شدن سازمان انتقال خون کشور در مسیر توسعه جهانی و منطقه ای در دورانی که به عصر اطلاعات تعبیر می شود امری اجتناب ناپذیر است و در این عصر برای دستیابی به توسعه دانش مدار و جامعه دانایی محور، آموزش و پژوهش از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای رسیدن به اهداف سازمانی باید از مدل های پویای آموزشی استفاده کرد و این مدلهای فراگیر را در جهت انجام کارهای درست و انجام دادن درست کارها به کار برد.

دکتر ذوالفقاری در پیشگفتار می افزاید: کتاب اطلس جامع انتقال خون، منبع ارزشمند برای کسانی است که در زمینه خون و فرآورده های خونی فعالیت می کنند. این کتاب حاوی اطلاعات جامع و منحصر به فرد علمی است که می تواند به عنوان یک ابزار کار آمد و کار بردی مورد استفاده قرار بگیرد.

بنا بر این گزارش در این کتاب به تمامی فرآیندهای انتقال خون پیش از اهدا، رویه های تولید مطلوب، سیستم های کیفیت و تهیه فرآورده های خونی، پلاسما فرز، آفرز، مصرف خون در بالین بیمار و سیستم همو ویژیلانس پرداخته شده است، به گونه ای که خواننده می تواند به نگرش عمیق و منطقی نسبت به این فرآیندها دست یابد.

این کتاب با بیانی ساده و علمی و تصاویری گویا و طرح هایی مناسب، آموزش فرآیندهای انتقال خون را ساده تر می سازد.

کد مطلب 2412241
حبیب احسنی پور

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