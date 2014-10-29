اطلس جامع انتقال خون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیشگفتار این کتاب به قلم مدیر عامل سازمان انتقال خون آمده است: همگام شدن سازمان انتقال خون کشور در مسیر توسعه جهانی و منطقه ای در دورانی که به عصر اطلاعات تعبیر می شود امری اجتناب ناپذیر است و در این عصر برای دستیابی به توسعه دانش مدار و جامعه دانایی محور، آموزش و پژوهش از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای رسیدن به اهداف سازمانی باید از مدل های پویای آموزشی استفاده کرد و این مدلهای فراگیر را در جهت انجام کارهای درست و انجام دادن درست کارها به کار برد.

دکتر ذوالفقاری در پیشگفتار می افزاید: کتاب اطلس جامع انتقال خون، منبع ارزشمند برای کسانی است که در زمینه خون و فرآورده های خونی فعالیت می کنند. این کتاب حاوی اطلاعات جامع و منحصر به فرد علمی است که می تواند به عنوان یک ابزار کار آمد و کار بردی مورد استفاده قرار بگیرد.

بنا بر این گزارش در این کتاب به تمامی فرآیندهای انتقال خون پیش از اهدا، رویه های تولید مطلوب، سیستم های کیفیت و تهیه فرآورده های خونی، پلاسما فرز، آفرز، مصرف خون در بالین بیمار و سیستم همو ویژیلانس پرداخته شده است، به گونه ای که خواننده می تواند به نگرش عمیق و منطقی نسبت به این فرآیندها دست یابد.

این کتاب با بیانی ساده و علمی و تصاویری گویا و طرح هایی مناسب، آموزش فرآیندهای انتقال خون را ساده تر می سازد.