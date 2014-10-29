معرفی امامزادگان گامی به سوی نشر مکتب عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرف خانی ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین کنگره ملی بی بی حکیمه (س) در گچساران افزود: برگزاری این همایش در جهت ارتقاء سطح معارف و معرفت دینی در میان مردم جامعه بسیار تاثیر گذار است.

شرف خانی اظهار داشت: پاسخگویی به شهبات دینی و رسیدن به عمق واقعیت های زندگی امام زادگان یکی از مهمترین برنامه های پیش روی این گونه همایش هاست.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری کنگره ملی چند امام زاده دیگر نیز در دستور کار این سازمان قراردارد، تصریح کرد: حضرت محمد هلال بن علی(ع) در شهرستان آران و بیدگل مقصد بعدی کنگره ملی امام زادگان است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: برگزاری این کنگره ها در سراسر کشور و در شهرها و روستاهای کوچک موجب معرفی آن منطقه شده و جایگاه فرهنگی آن منطقه را ارتقا می دهد.

رئیس بخش علمی کنگره ملی بی بی حکیمه نیز در این مراسم اظهارداشت:۱۳۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد ۵۳ مقاله به مرحله دوم راه یافت و از این تعداد ۳۰ مقاله تایید شد.

آرمین محمودی افزود: از تعداد ۳۰ مقاله راه یافته به مرحله نهایی ۲۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰ مقاله به صورت پوستر در این کنگره ارائه خواهدشد.

محمودی تصریح کرد: آثار افراد برگزیده در چهار گروه برگزیده معرفی شده اند و علاوه بر جوایز نقدی و لوح تقدیر دو امتیاز علمی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی بی‌بی حکیمه(س) عصر چهارشنبه نیز در دانشگاه آزاد اسلامی و با ارائه مقالات برگزیده ادامه خواهد یافت.

همچنین روز پنج شنبه هشتم آبان اختتامیه این کنگره در حرم بی‌بی حکیمه‌(س) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مدعوین کشوری و استانی در جوار حرم امامزاده بی‌بی حکیمه‌(س) برگزار می شود.