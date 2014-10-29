برخورد با منکر بدون ضابطه نیست/ حق افراط و تفریط نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه در محل ستاد فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) اظهار داشت: حضرت اباعبدالله(ع) برای اصلاح امت جدش رسول گرامی اسلام(ص) از طریق امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند.

وی با بیان اینکه افتخار نیروی انتظامی این است که ماموریتش همان ماموریت امام حسین(ع) است افزود: جلوگیری از پلشتی ها در جامعه، مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اخلاقی و مشروبات الکلی، مقابله با مکاتبی که در راستای انحراف فکری جامعه و بی هویت کردن جوانان تلاش می کند از جمله رویکردهای نیروی انتظامی در این راستا است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال اصلاح و پاک کردن جامعه از تباهی، ظلم، تجاوز و زیاده خواهی است ادامه داد: افتخار ما است که رهرو اباعبدالله و پاسدار ارزشهای دینی و اخلاقی هستیم.

برخورد با منکر بدون ضابطه نیست

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیز باید با ضوابط دینی و اخلاقی توام باشد و برخورد با منکر بدون ضابطه نیست عنوان کرد: باید حقوق مردم و حتی مجرمان و متهمان در قالب ضوابط شرعی تعیین شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه حق افراط و تفریط نداریم عنوان کرد: همانطور که نباید چشم مان را در برابر سیاهی ببندیم حق زیاده روی هم نداریم و چهارچوب ما را دین و قانون مشخص کرده است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر هدف اصلاح و نه برخورد و نابودی است تصریح کرد: ما باید در چهارچوب حرکت کنیم چرا که حضرت اباعبدالله(ع) نیز در سخت ترین شرایط حاضر نشدند عزت نفس خود را بشکنند و از ضوابط شرعی عدول کنند.

وی با بیان اینکه کسی که می خواهد امر به معروف کند باید به اخلاق دینی آراسته و متخلق به معروف باشد تصریح کرد: آمر به معروف باید عامل به آن باشد.

به مامور معتقد نیاز داریم

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیروی انتظامی برای اینکه بتواند در میدان عمل در مبارزه با جرم و بزهکاران موفق باشد باید عناصر درونی خود را مورد بازنگری قرار دهد ادامه داد: نیروی انتظامی نباید اجازه ورود فساد در درون سازمان را بدهد و اگر عضوی فاسد شد باید آن عضو را جراحی و از سازمان بیرون کند.

وی با بیان اینکه در تعالی رفتار سازمانی به جای اندازه گیری موفقیت ها در میدان عمل، توفیقات در میدان سازندگی درونی اندازه گیری می شود یادآور شد: مامور متدین، شجاع و قوی با دانش حرفه ای در میدان عمل نیز موفق است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه سلاح و ابزار به تنهایی کافی نیست و ما به مامور معتقد نیاز داریم ادامه داد: باید خالصانه در راه خداوند و همچنین تامین و برقراری امنیت تلاش و کوشش خستگی ناپذیر داشته باشیم.

عملکرد فرماندهی انتظامی لرستان در تمام شاخصهای ماموریت مثبت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود مردم لرستان را مردمی نمونه در دفاع و همراهی انقلاب و زیرپرچم اهل بیت دانست و گفت: در استان لرستان شورای تامین یکدل و همراه در حال فعالیت هستند و همه امکانات را به میدان آورده اند که این موضوع پشتوانه بزرگی است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه مجلس و دولت همراهی می کنند برای اینکه نیروی انتظامی انجام وظیفه کند و در این زمینه عذر و بهانه ای برای کوتاهی وجود ندارد یادآور شد: کاهش بسیار خوبی در زمینه جرایم طی هفت ماه گذشته در لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل دیده می شود که عملکرد مطلوب فرماندهی انتظامی لرستان را هیئت بازرسی ما نیز تایید می کند.

وی با بیان اینکه عملکرد فرماندهی انتظامی لرستان در تمام شاخصهای ماموریت بسیار مثبت است ادامه داد: زیرساختهای این حوزه در لرستان به سرعت در حال تکمیل و بهبود است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه موفقیت های لرستان در سایه اعتماد به خداوند و تلاش و کوشش و مجاهدت به دست آمده است، ضمن تبریک این توفیقات یادآور شد: یکسال پیش من به لرستان امدم که در این مدت پیشرفتها قابل ملاحظه بوده و توفیقاتی بزرگی به دست آمده است.