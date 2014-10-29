سه راه حل درمانی برای زوجین نابارور/ هویت اهدا کننده محرمانه می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی، با تشریح روند اهدا در درمان ناباروری و با بیان اینکه راه حل درمانی تعداد قابل توجهی از زوجین نابارور، فقط استفاده از تخمک یا جنین اهدایی و یا رحم جایگزین است، گفت: برخورداری از سلامت متعارف عمومی اهدا کننده و تشابه خصوصیات ظاهری اهدا کننده و دریافت کننده و محرمانه باقی مانده هویت اهدا کننده از دریافت کننده، از موارد مورد توجه در این روند است، علی رغم اینکه به دیدگاه های زوج دریافت کننده در زمینه خصوصیات فرهنگی و اعتقادی اهدا کننده نیز توجه خاصی مبذول می گردد.

این متخصص جنین شناسی افزود: زوجینی که درمان ناباروری به روش اهدا برایشان انجام می پذیرد به دو دسته تقسیم می شوند که گروه اول، زوج هایی هستند که به علت داشتن مشکلاتی از قبیل نداشتن گامت و یا عدم امکان باروری تخمک ها و یا نداشتن جنین سالم امکان مشارکت در تشکیل جنین بیولوژیکی خود را نداشته و دیگر قادر به فرزند دار شدن نیستند و گروه دوم زوجینی هستند که به علت ابتلای به معلولیت و یا نقص ژنتیکی در فرزندان امکان داشتن فرزند سالم را ندارند.

رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه در روند درمان ناباروری به روش اهدا باید میان اهداکننده و اهدا گیرنده همخوانی های لازم وجود داشته باشد تأکید کرد: زوجینی که از شرایط لازم برای استفاده از درمان توسط شخص ثالث برخوردار هستند پیش از استفاده از این روش، باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص مراحل و شرایط درمان، قوانین و ابعاد حقوقی، اجتماعی، روانی آن راهنمایی شوند و پس از ارزیابی های داخلی، عفونی، ژنتیک و... در روند درمان قرار گیرند.

وی هم چنین تصریح کرد: در حال حاضر با پیشرفت هایی که در رابطه با تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی صورت گرفته است، امیدواریم شمار افرادی که به علت نقص ژنتیکی به استفاده از درمان ناباروری با استفاده از روش های جایگزین و اهدا روی می آورند کاهش یابد.

جهت آشنایی زوجین با درمانهای جایگزین، چگونگی و روند بررسی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان مراجعه کننده به کلینیک اهدا، برنامه ای با عنوان «پایان ناباروری» با همکاری مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، شنبه 10 آبان ماه جاری، ساعت 19 از شبکه چهار پخش می شود.

افزایش آگاهی زوجین درباره ناباروری، بررسی مشکلات پیش روی درمان ناباروری در کشور اعم از مراجعه به مراکز غیر تخصصی درمان و باورهای غلط در درمان ناباروری از مهم ترین اهداف این برنامه است که با حضور متخصصان بررسی شود.