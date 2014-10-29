به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین نشست «یکشنبههای انسانشناسی و فرهنگ»، با موضوع «انسانشناسی تصویری و امر مناسکی» یکشنبه ۱۱ آبان ماه در سالن مرکز مشارکتهای فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.
در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم مستند «بیبیمراد» به کارگردانی همایون امامی، به نمایش درمیآید.
در این نشست همچنین این مستندساز و پژوهشگر مستند، با عنوان «مردمنگاری تصویری با رویکرد اجتماعی» و نیز دکتر مهرداد عربستانی، انسانشناس حوزه دین با عنوان «مناسک در فیلم و مردمنگاری» صحبت خواهند کرد.
این نشست ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۱۱ آبان در تهران، میدان ولیعصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر (انتقال خون سابق)، طبقه فوقانی کتاب فروشی فرهنگ، ساختمان مرکز مشارکتهای فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا می شود.