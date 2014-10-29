80 درصد قناتهای ریگان خشکیده است/ خاموشی موتور پمپهای کشاورزی

حسین پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان ریگان در منطقه ای بیابانی واقع شده است و از متوسط بارندگی بسیار پایینی برخوردار است که طی سالهای گذشته همین میزان بارش نیز در شهرستان روی نداده است.

وی با اشاره به خشکسالی در این شهرستان افزود: کار اصلی مردم منطقه کشاورزی و دامداری است و کمبود آب به مشکلی اساسی در شهرستان تبدیل شده است و به اقتصاد خانوارها صدمه می زند.

وی گفت: برای مدیریت مصرف آب و برق در ساعات پیک مصرف موتور پمپها را خاموش می کنیم و کشاورزان نیز در این خصوص همکاری لازم را دارند.

سرپرست فرمانداری ریگان گفت: 100 رشته قنات در ریگان وجود دارد که 80 رشته به کلی خشک شده و بقیه نیز در حال خشک شدن هستند.