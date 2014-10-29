عضویت ۱۹۵ ناشر جدید در شابک طی ۶ ماه گذشته/ 663 کتاب خارجی در یک ماه فهرستنویسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات ثبت شده در واحد شابک موسسه خانه کتاب، تعداد شابک واگذار شده در بازه زمانی شش ماه نخست سال از ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به تفکیک استان‌ها اعلام شد.

بر اساس گزارش ارایه شده ۱۹۵ ناشر جدید از کل کشور به عضویت شابک درآمده‌اند که در این میان استان تهران با ۱۱۴ ناشر جدید عضو شابک بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و پس از آن خراسان رضوی با ۱۳ عضو جدید و استان قم با ۱۱ ناشر جدید عضو شابک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این گزارش تعداد ۵۲۹ شناسه به ناشران واگذار شده است که استان تهران با ۲۹۲ شناسه و قم با ۴۵ شناسه و خراسان رضوی با ۳۸ شناسه به ترتیب بیشترین تعداد شناسه واگذار شده به ناشران را داشته‌اند.

اطلاعات ثبت شده در واحد شابک نشان می‌دهد، تعداد ۷۸۲ شماره شابک به ناشران مولف واگذار شده است که استان تهران با ۳۷۲ تعداد شماره شابک، خراسان رضوی با ۵۰ تعداد شماره شابک و استان اصفهان با ۴۹ تعداد شماره شابک به ترتیب بیشترین تعداد شماره شابک را دریافت کرده‌اند.

همچنین در خبری دیگر از خانه کتاب، خانه ترجمه این موسسه در یک ماه گذشته ۶۶۳ عنوان کتاب خارجی را فهرست نویسی کرد. این آثار شامل ۴۰۵ عنوان کتاب انگلیسی، ۴۸ عنوان کتاب تایوانی، و ۲۰ عنوان کتاب اردو، ۱۶۷ عنوان کتاب عربی، ۱۰ عنوان کتاب تالیف شده به زبان روسی، ۱۳ عنوان به زبان آلمانی است.

خانه ترجمه با هدف جمع‌آوری، بررسی و فهرست‌نویسی کتابهایی که از زبان فارسی به زبانهای دیگر ترجمه شده‌اند، از یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

خانه ترجمه به طور تقریبی نه هزار جلد کتاب شامل زبانهای اردو، ترکی استانبولی، عربی، اندونزی، ازبکی، لهستانی، ترکمنی، کردی، تایلندی، ارمنی، فیلیپینی، رومانی، دانمارکی، چینی، کرهایی، ژاپنی، روسی، گرجی، آلمانی، فرانسه، آلبانی، انگلیسی، اسپانیایی، بنگالی، پرتغالی، هوسایی، ایتالیایی، فولایی، تانزائیایی، بوسنی، سواحیلی، ترکی آذری، اوگاندایی، مالایی، آذری کریل و چند زبانهها را جمعآوری کرده است.

کتاب‌های فهرست‌نویسی شده و قابل بازیابی انجام شده در خانه ترجمه ۵۷ عنوان کتاب به زبان چینی، ۱۲عنوان کتاب به زبان ژاپنی، ۴۲۵ عنوان کتاب انگلیسی، ۱۲۳ عنوان کتاب به زبان کرهایی، ۱۴۱ عنوان کتاب به زبان اردو، ۶۳۴ عنوان کتاب به زبان عربی،۶۰ عنوان کتاب به زبان روسی، ۱۰ عنوان کتاب به زبان تاجیکی، ۳ عنوان کتاب به زبان آذربایجانی (جمهوری آذربایجان)، ۲عنوان به زبان آذری کریل، ۵ عنوان به زبان گرجی، ۲عنوان به زبان ازبکی و ۱۰ عنوان به زبان آلمانی را در برمی‌گیرد.

خانه ترجمه در یک ماه گذشته ۶۶۳ عنوان کتاب که اصل آن فارسی نیست را شناسایی و تفکیک کرده است که شامل ۴۰۵ عنوان کتاب انگلیسی، ۴۸ عنوان کتاب تایوانی، و ۲۰ عنوان کتاب اردو، ۱۶۷ عنوان کتاب عربی، ۱۰ عنوان کتاب تالیف شده به زبان روسی، ۱۳ عنوان به زبان آلمانی است.