ديدار نخست وزير عراق با هيات عالي انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، ابراهيم جعفري در ديدار با اعضاي هيات عالي مستقل انتخابات عراق در جريان آخرين اقدامات اين هيات براي برگزاري همه پرسي فردا شنبه قرار گرفت.



فريد ايار عضو هيات عالي انتخابات دراين باره گفت : در اين ديدار جعفري آمادگي ها و تدابير اتخاذ شده براي موفق برگزار شدن روند همه پرسي فردا شنبه را با اعضاي هيات مورد بحث وتبادل نظر قرار داد.



وي افزود: نخست وزير عراق آمادگي دولت خود را براي حمايت كامل از هيات عالي مستقل انتخابات براي برگزاري همه پرسي قانون اساسي ابراز كرد.



همه پرسي فردا از ساعت 7 صبح به وقت محلي در تمام مناطق عراق آغاز خواهد شد و راس ساعت 5 بعدالظهر مراكز راي گيري بسته خواهد شد.



شايان ذكر است جعفري در ماه سپتامبر در ديدار با اعضاي اين هيات راه هاي فراهم كردن حمايت هاي امنيتي از مراكزانتخاباتي و تمام تدابير ضروري براي حمايت از راي دهندگان و مراكز همه پرسي را بررسي كرد.



خبرديگر اينكه حزب اسلامي عراق به رهبري محسن عبدالحميد انتقادهاي هيات علماي اهل سنت از اين حزب به دليل موافقت با شركت در همه پرسي قانون اساسي و دادن راي مثبت به آن را رد كرد.



اياد السامرايي از اعضاي برجسته اين حزب با دفاع از موضع حزب متبوعش گفت : حزب اسلامي توانست كه تعديلي را در پيش نويس قانون اساسي ايجاد كند كه اجازه بازنگري كامل تمام نكات آمده در آن را بوسيله پارلمان فراهم مي كند.

وي گفت : حزب اسلامي آمادگي عقب نشيني از موضع خود را ندارد زيرا اين موضع ملي است كه فرصت بازنگري قانون اساسي را مي دهد و از حالت تنش كه جامعه عراق در پي اين موضوع با آن روبرو شد، مي كاهد.



گفتني است پس از اعلام حمايت حزب اسلامي عراق كه بزرگترين حزب اقليت عرب هاي سني است، گروه هاي تندرو و سلفي اعضاي اين حزب را تهديد كردند و همزمان هيات علماي اهل سنت نيز از اين اقدام حزب انتقاد كرد.