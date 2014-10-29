به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین عزیزی خادم در پایان نشست صبح امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، در خصوص اینکه آیا در این نشست با مهدی محمدنبی مشاجره لفطی داشته؟، اظهار کرد: اصلا چنین چیزی رخ نداده و نمی‌دانم چه کسی این اخبار را منتشر کرده است.

وی با بیان اینکه سوالات خود را از سخنگوی هیات رئیسه بپرسید، اضافه کرد: قطعا منصور قنبرزاده در خصوص مطالب و تصمیمات این نشست توضیح خواهد داد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در ادامه در خصوص نامه این هیات رئیسه به کفاشیان، یادآور شد: اصلا چنین چیزی نیست که من نقش اول را در این نامه داشته‌ام. اگر اختلافی در هیات رئیسه باشد، شخصی نبوده بلکه به منظور رشد و اعتلای فوتبال است.

وی در ادامه تصریح کرد:در هیات رئیسه بحث فردی نداریم بلکه به عنوان نماینده مجمع که نماینده مردم هستند، باید منافع ملی و مردمی را در نظر بگیریم. همه موضوع‌ها دغدغه بوده و برای رفع آن، تمام تلاش‌مان را به کار می‌بریم.