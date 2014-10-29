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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

عزیزی خادم:

بحث‌مان ملی است نه شخصی/ من و نبی درگیر نشدیم

بحث‌مان ملی است نه شخصی/ من و نبی درگیر نشدیم

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که مباحث مطرح شده در نشست، شخصی نبوده بلکه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین عزیزی خادم در پایان نشست صبح امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، در خصوص اینکه آیا در این نشست با مهدی محمدنبی مشاجره لفطی داشته؟، اظهار کرد: اصلا چنین چیزی رخ نداده و نمی‌دانم چه کسی این اخبار را منتشر کرده است.

وی با بیان اینکه سوالات خود را از سخنگوی هیات رئیسه بپرسید، اضافه کرد: قطعا منصور قنبرزاده در خصوص مطالب و تصمیمات این نشست توضیح خواهد داد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در ادامه در خصوص نامه این هیات رئیسه به کفاشیان، یادآور شد: اصلا چنین چیزی نیست که من نقش اول را در این نامه داشته‌ام. اگر اختلافی در هیات رئیسه باشد، شخصی نبوده بلکه به منظور رشد و اعتلای فوتبال است.

وی در ادامه تصریح کرد:در هیات رئیسه بحث فردی نداریم بلکه به عنوان نماینده مجمع که نماینده مردم هستند، باید منافع ملی و مردمی را در نظر بگیریم. همه موضوع‌ها دغدغه بوده و برای رفع آن، تمام تلاش‌مان را به کار می‌بریم.

کد مطلب 2412318

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