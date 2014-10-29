فرمانداران باید فضا را برای مشورت و مشارکت مردم توسعه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز چهارشنبه در نشست توجیهی فرمانداران جدید الانتصاب استان بیان داشت: فرماندارانی موفق هستند که مردمان حوزه خدمتش حضور وی را احساس کنند و نقش فرماندار را به برجستگی در نقاط محل خدمت وی شاهد باشند.

وی ابراز داشت: امروز دولتی بر سر کار است که مشارکت همه گروه ها و جریانات را تدبیر کرده و به منافع ملی می اندیشد.

وی افزود: جابجایی قدرت امری اجتناب ناپذیر است زیرا حق رای با مردم است و با این نگاه باید احزاب و تشکل ها و نهادهای مدنی را فعال کنیم.

وی گفت: اگر همه گروه ها و جریانات را از حاشیه به متن وارد کنیم دغدغه ها و استرس های ناامنی دور می شوند.

استاندار تاکید کرد: ما به تفاوت ها، تغییر و توسعه می اندیشیم و نمی خواهیم جامعه ای فعال اما بی تفاوت داشته باشیم بلکه باید جامعه ای فعال و پویا و آرام در مسیر آرمان هایمان می اندیشیم.

وی با بیان اینکه اقتدار و استواری نظام در گرو بودن با مردم است و این قدرت مردم است که تا کنون به نظام اقتدار بخشیده است ادامه داد: اگر ما به خرد جمعی می اندیشیم لازمه آن اقبال از آرا و نظرات مردم است و فرماندارانی می توانند موفق عمل کنند که بیشترین تعامل و همراهی را با مردم خود داشته باشند.

وی افزود: وقتی پیامبر گرامی اسلام به حکم قرآن با همه عظمت و کرامت و توانایی خود در امور با مردم به مشورت می پرداختند و در جهت شخصیت دادن و نقش دادن و موقعیت بخشیدن به مردم آرا و نظرات آنان را جویا می شدند ما نیز باید به سمتی برویم که مشارکت و سلایق و آرای مختلف را یار خود سازیم و به انسان به عنوان سرمایه ملی بیندیشیم.