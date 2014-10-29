دو سایت پرورش آبزی در جنوب کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح های شیلات منطقه ساردوئیه عم وجود طرح تکثیر ماهی در جنوب کرمان را یک ضعف دانست و گفت: این امر سبب بالا رفتن هزینه های تولید و تلفات بین راهی می شود.

وی از راه اندازی دو سایت تکثیر ماهی در عنبرآباد و دلفار خبر داد و افزود: بهره برداری از این طرح ها می تواند در کاهش هزینه های گفته شده تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: صنعت پرورش ماهی باید در مناطق قلعه‎ گنج، رودبار، فاریاب و جیرفت نیز توسعه پیدا کند.

موسوی از حمایت از فعالان عرصه صنعت پرورش ماهی خبر داد و تاکید کرد: باید با رونق آبزی پروری در منطقه و افزایش استخرها در راستای افزایش تولیدات در جنوب کرمان گام برداریم.

این مسئول بر لزوم بومی سازی صنعت پرورش بچه ماهی تاکید کرد و گفت: طرح های پرورش ماهی در جنوب کرمان از منابع آب ‎های سطحی در بستر رودخانه‎ها با بندهای سیمانی در محل پایین‎ دست و حوضچه‎ های پرورش ماهی با ظرفیت‎های هشت تا ۱۰ تنی اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص قرار گرفتن ماهی در سبد خانوار خانواده ها، اذعان داشت: طرح های پرورش ماهی می تواند اقتصاد منطقه را پویا کند.

موسوی بر لزوم ایجاد کارخانه تولید خوراک ماهی در جنوب کرمان تاکید و تصریح کرد: بومی کردن صنعت پرورش ماهی می تواند در کاهش هزینه های تولید بسیار تاثیرگذار باشد.