پیکان در آینده بهتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل پرسپولیس تهران، شرایط پیکان را خوب توصیف کرد و افزود: هر دو تیم بازی سنگینی را در جام حذفی برگزار کردند اما متاسفانه پس از حذف شدن در این مسابقات، با خستگی زیاد با هر دو مقابل پرسپولیس قرار گرفته و این دیدار حساس را برگزار کنیم.

قنبری تاکید کرد: شرایط برای ما به گونه ای بود. یک سفر خارج از تهران داشتیم و استراحت کافی برای جدال با پرسپولیس نداشتیم.

مربی پیکان تهران خاطر نشان کرد: خیلی تلاش کردیم تا مقابل صنعت ساری بازی را به نفع خود به پایان برسانیم اما متاسفانه بر روی یک ضد حمله گل خوردیم و با جام حذفی وداع کردیم. مقابل صبا هم چنین شرایطی را داشتیم اما متاسفانه بر اثر یک ضد حمله، نتیجه را به این تیم واگذار کردیم.

مربی تیم پیکان تهران تاکید کرد: البته در هفته های اخیر روند رو به رشدی داشتیم و توانستیم نتایج خوبی را کسب کنیم و به دنبال این هستیم تا این روند را در بازی های آینده ادامه داده و شرایط مان را در جدول بهبود ببخشیم.

قنبری در خصوص جذب احمد جمشیدیان بازیکنی که به دلیل مصدومیت در فصل گذشته نتوانست برای استقلال بازی کند، گفت: جمشیدیان در سپاهان بازیکن ما بود و شناخت کافی را از وی داریم و می دانیم که او در فصل گذشته مصدومیت سختی را پشت سر گذاشت اما پس از گذراندن دوران نقاهتش، وضعیت او خوب است و از روز گذشته هم تمریناتش را با ما آغاز کرده و امیدوار هستیم خیلی زود به شرایط آرمانی برسد.

قنبری در پایان خاطر نشان کرد: برای دیدار مقابل پرسپولیس، جی لوید سامائول و محمد نصرتی را به دلیل سه کارته بودن و کیوان وحدانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت.