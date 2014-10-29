طرح تذکر کتبی امر به معروف و نهی از منکر در سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عبدوس صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان به اهمیت و جایگاه این فریضه الهی در اسلام اشاره و اظهار کرد: خداوند، پیامبران و اولیا بزرگ همواره به آن تاکید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه طرح تذکر کتبی در سطح استان اجرا خواهد شد افزود: این طرح با هدف امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر تذکر لسانی به صورت کتبی و در قالب کارت هایی در مورد قشرهای مختلف جامعه اجرا می شود.

عبدوس تصریح کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری و علما و روحانیون مرحله زبانی امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای همگانی است که باید در جامعه اجرا شود.

امر به معروف و نهی از منکر راه احقاق حق است

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر راه احقاق حق همگانی و اجرای کامل احکام الهی است.

عبدوس با اشاره به اینکه آمران به معروف سیره پیامبر اسلام را ملاک عمل خود قرار دهند افزود: جامعه اسلامی باید شناخت کافی از قوانین اسلامی داشته باشد و اساس کار در حوزه‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر هم قوانین اسلام باشد.

وی ادامه داد: این دو فریضه ضامن اجرای سایر واجبات و حافظ سلامت و ارزش‌های جامعه هستند و باید این مسئله را به آحاد جامعه عنوان کنیم.

آمر و ناهی باید با عمل خود تجسم ارزش‌ها باشند

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان اظهار کرد: باید شیوه‌های مطلوب امر به معروف و نهی از منکر را معرفی کرد، آمر و ناهی باید با عمل خود تجسم ارزش‌ها باشند.

عبدوس گفت: مبارزه در راه حق و برای رسیدن به آرمان‌های بلند اسلامی یکی از بارزترین اقداماتی است که پیامبر مکرم اسلام در طول حیات مبارک‌شان داشته‌اند و می‌توان به صراحت گفت که قیام عبرت آموز امام حسین(ع) نیز در همین راستا بوده است.

وی با اشاره به برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان، ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی دانست و گفت: با این هدف در این هفته برنامه های مختلفی در شهرهای استان سمنان اجرا می شود.

وی دیدار با امام جمعه، برگزاری همایش عاشوراییان، برگزاری همایش واجب فراموش شده و نواخته شدن زنگ مهربانی با تذکر لسانی را از مهمترین این برنامه ها برشمرد.

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مشارکت دستگاههای مختلف و همگانی کردن این فریضه الهی را برای ترویج آن در جامعه ضروری دانست.

تمسک به اهل بیت (ع) بهترین معروف است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این نشست گفت: امروز بهترین معروف، بیداری حکومت اسلامی و پیروی از دین و قرآن و آیین ائمه اطهار (ع) و بزرگ‌ترین منکر، دوری از قرآن و رهنمودهای ائمه معصومین (ع) و پیامبران عنوان کرد.

محمد رضا سوقندی بزرگترین معروف در حال حاضر را حاکمیت اسلام، قرآن و تمسک به اهل بیت (ع) عنوان کرد و گفت: خروج و دوری از قرآن و اهل بیت و نیز خط ولایت و امامت بزرگترین منکر است.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از صفات مؤمنان است خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر روش پیامبران و ائمه معصومین(ع) است و جامعه اسلامی به برکت این فریضه است که امنیت اجتماعی می‌یابد.

امر به معروف مهم ترین واجبات اجتماعی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ضمن تاکید بر نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام، گفت: این امر بهترین استراتژی در مقابله با شبیخون فرهنگی غرب بر علیه مقدسات و باورهای ملت ایران است.

سوقندی با اشاره به شعارهفته احیاء "تذکر لسانی، پیام مهربانی، نظارت همگانی" اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر از اصول اولیه استواری دین است.

وی ایام محرم الحرام را فرصتی مناسب برای ترویج شعایر دینی و اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از ویژگیهای مهم این ایام، پر رنگ بودن امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: هدف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) احیاء امر به معروف ونهی از منکر بوده و دراین راستا همه ما وظیفه داریم با تاسی ازنهضت عاشورا، این فریضه مقدس را در جامعه ساری و جاری سازیم.

معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان ضمن بیان اینکه دلیل قیام امام حسین (ع)، سیستم و ساختار حکومتی زمان که بر جامعه حاکمیت می‌کرد بود، اظهار کرد: بزرگ‌ترین منکر آن دوران، حاکمیت بنی‌امیه بود که حکومت را تبدیل به خلافت و خلافت را تبدیل به سلطنت کرد.

برگزاری هفتمین سوگواره عکس مهر محرم در استان سمنان

مدیر عامل موسسه موج فرهنگ و دبیر برگزاری سوگواره عکس مهر محرم در استان سمنان نیز در این نشست گفت: برای هفتمین سال این سوگواره در استان سمنان برگزار خواهد شد.

میثم قدس پور افزود: عکاسان و علاقمندان می توانند آثار خود را در موضوع ماه محرم، قیام عاشورا و به تصویر کشیدن مراسم و آئین های عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به آدرس دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند. .

وی با بیان اینکه هر عکاس می تواند تعداد پنج اثر با حداقل طول ۳۰ سانتیمتر و با کیفیت Dpi۳۰۰ با فرمت Jpg که در محرم سالجاری و سال گذشته عکس برداری کرده را ارسال کند ادامه داد: گسترش فرهنگ و هنر عاشورایی در جامعه، شناخت بهتر قیام عاشورا و تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه با معرفی و به تصویر کشیدن صحنه های عزاداری در نقاط مختلف استان سمنان از مهمترین هدف این سوگواره است.

پذیرش آثار عکاسان سراسر ایران در سوگواره عکس مهر محرم استان سمنان

مدیرعامل موسسه موج فرهنگ و دبیر برگزاری سوگواره عکس مهر محرم همچنین در خاتمه از پذیرش آثار عکاسان سراسر ایران در این سوگواره خبر داد و ابراز کرد: دبیرخانه سوگواره، جوایز ارزنده‏ای برای نفرات اول تا سوم، عکس برگزیده مردمی و همه عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، در نظر گرفته است که جهت اطلاع از آنها می‏توان به سایت موسسه موج فرهنگ به نشانی www.Mojefarhang.com مراجعه کرد.

به گفته قدس پور، عکاسان می توانند آثار خود را به نشانی، سمنان، شهرک گلستان، بلوار نگارستان غربی، مجتمع فرهنگی جوانان، دفتر موسسه موج فرهنگ، کدپستی: ۹۳۶۳۵-۳۵۱۹۷، تلفن ۳-۴۴۳۷۵۲۱ یا پست الکترونیکی به نشانی Mehremoharram@gmail.com ارسال کنند.

وی آخرین مهلت دریافت آثار را ۲۹ آبانماه ذکر کرد و افزود: افتتاح نمایشگاه ۱۲ آذرماه سالجاری در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان است.

دبیر برگزاری سوگواره عکس مهر محرم در خاتمهريال افشین بختیار، امیرعلی جوادیان، سید عباس میرهاشمی را هئیت داوران این سوگواره عنوان کرد و افزود: دوم تا هفتم محرم مطابق با چهارم تا دهم آبان به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است.